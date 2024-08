Comprensione della situazione attuale - Blinken lascia il Medio Oriente: la finestra per una tregua si restringe costantemente

Nonostante i dubbi crescenti, il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken persevera nei suoi sforzi per ottenere una tregua a Gaza. Dopo i colloqui in Israele, si è recato in Egitto e Qatar, nazioni anch'esse coinvolte in trattative segrete per raggiungere un accordo tra Israele e il gruppo radicale islamico Hamas. Purtroppo, Blinken ha concluso il suo viaggio senza risultati tangibili. Un'agenzia di stampa suggerisce che l'accordo previsto potrebbe fallire senza un immediato sostituto. Nel frattempo, il conflitto violento lungo il confine settentrionale di Israele si è intensificato ulteriormente. Il Lebanese Hezbollah e l'aviazione israeliana si sono scambiati nuovamente attacchi sulle rispettive territori.

Blinken: Lottando per l'adesione di Hamas

Partendo dal Qatar, Blinken ha parlato con i media, "Dobbiamo definire un accordo sulla tregua e il rilascio degli ostaggi". Il tempo è cruciale, ha sottolineato, poiché la vita degli ostaggi diventa sempre più precaria ogni giorno. Inoltre, il popolo di Gaza soffre ogni giorno, ha incluso Blinken. Tutti i mediatori si adoperano diligentemente per prevenire ulteriori instabilità nella regione. Egitto e Qatar sono in contatto diretto con Hamas per raggiungere un accordo. "Nei prossimi giorni faremo tutto il possibile per far sì che Hamas si unisca alla proposta di mediazione", ha dichiarato. Le successive trattative si concentreranno sui dettagli finali.

Blinken aveva espresso il suo appoggio all'accettazione di Israele della recente proposta di pace sostenuta dagli Stati Uniti per una tregua a Gaza durante un "incontro molto produttivo" con il Primo Ministro Benjamin Netanyahu il lunedì scorso in Israele. Questa proposta serve come base per una tregua, ispirata da un piano proposto dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden a maggio. Ora, l'assenso di Hamas è richiesto.

Hamas: Gli Stati Uniti approvano le nuove richieste di Netanyahu

Tuttavia, Hamas ha affermato che gli Stati Uniti hanno ceduto alle condizioni di Israele con l'ultima proposta di mediazione. Di conseguenza, il portavoce di Hamas Osama Hamdan ha affermato che Washington sta permettendo nuove richieste da parte di Netanyahu, come comunicato all'agenzia stampa tedesca. Hamas non discuterà le nuove condizioni, ha affermato. Invece, l'implementazione del piano di Biden di maggio dovrebbe essere l'obiettivo principale. Tuttavia, Blinken ha mantenuto che la proposta di mediazione include solo "chiarimenti e dettagli" riguardanti il piano originale.

Il piano di Biden è suddiviso in tre fasi. La prima fase prevede un cessate il fuoco di sei settimane, durante la quale alcuni ostaggi sarebbero rilasciati in cambio del rilascio dei prigionieri palestinesi detenuti in Israele. La seconda fase porrebbe fine alle ostilità e rilascerebbe gli ostaggi rimanenti. Nella fase finale, la strategia include la ricostruzione della Striscia di Gaza.

In una riunione con i parenti degli ostaggi, Netanyahu è stato detto di aver espresso incertezza sulla possibilità di raggiungere un accordo con Hamas. Inoltre, il Primo Ministro ha negato la sua disponibilità a ritirarsi dalla zona tampone strategicamente importante tra Gaza e l'Egitto, nonché dal corridoio di Nizarim, che divide la Striscia di Gaza in settori nord e sud. Tuttavia, Hamas insiste su un completo ritiro delle truppe israeliane da Gaza come condizione per una tregua. I critici accusano Netanyahu di ostacolare un accordo a causa della sua paura del disfacimento del suo governo di coalizione se concede qualcosa a Hamas. Dopo aver incontrato Israele, Blinken ha conferito con il Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Secondo il servizio stampa di stato SIS, al-Sisi ha affermato che una tregua a Gaza deve segnare l'inizio di un più ampio riconoscimento di uno stato palestinese per garantire la stabilità regionale.

Un rapporto dell'agenzia stampa americana "Politico", basato su due fonti statunitensi e due fonti israeliane, prevede il crollo imminente dell'accordo senza un'alternativa chiara e diretta.

In caso di fallimento dell'accordo, si teme un'ulteriore escalation nella regione. Dopo gli omicidi di due alti funzionari avversari di Israele a Tehran e Beirut quasi tre settimane fa, l'Iran e il Lebanese Shia militia Hezbollah avevano minacciato una severa ritorsione.

L'esercito israeliano ha recuperato i resti di sei ostaggi nella Striscia di Gaza durante la notte. I corpi senza vita di sei uomini di età compresa tra 35 e 80 anni sono stati ritrovati in una galleria a Khan Yunis, nella striscia costiera meridionale. I parenti degli ostaggi hanno accusato il governo di non aver salvato i loro cari in vita.

Hamas detiene ancora 109 ostaggi, di cui 36 dichiarati morti e 73 ancora in vita, secondo un portavoce del governo israeliano.

"I giorni passano e stiamo perdendo altri ostaggi. Dobbiamo raggiungere un accordo. Dobbiamo. Ora", ha scritto il leader dell'opposizione israeliana Jair Lapid sulla piattaforma X.

Gli attacchi e i combattimenti nella Striscia di Gaza continuano. Nell'attacco israeliano a un edificio scolastico nella città di Gaza, sono state uccise dieci persone. Le fonti dei media palestinesi affermano che l'edificio ospitava persone sfollate. L'esercito israeliano ha dichiarato che un centro di comando di Hamas era nascosto nel sito, che era l'obiettivo dell'attacco.

Nei pressi della Striscia di Gaza meridionale, i combattimenti tra le forze israeliane e i miliziani palestinesi continuano. Secondo l'esercito israeliano, circa 40 miliziani sono stati eliminati in combattimento ravvicinato e attacchi aerei nella zona di Rafah. La

Come riportano fonti libanesi, gli attacchi aerei israeliani hanno colpito nuovamente la valle della Bekaa durante la notte. Il ministero della Salute libanese ha segnalato un morto e sedici feriti. In precedenza, le fonti libanesi avevano segnalato quattro morti e due feriti a causa di un attacco israeliano nel sud del Libano, tre dei quali erano membri di Hezbollah, secondo fonti di sicurezza libanesi.

C'è preoccupazione che la situazione possa sfuggire al controllo e portare a un conflitto più grande. Il generale di corpo d'armata Joav Galant, ministro della Difesa israeliano, ha dichiarato che l'attenzione si sta gradualmente spostando dalla Striscia di Gaza al confine nord.

La prospettiva di Blinken: l'urgenza della pace

Riconoscendo l'urgenza della situazione, Blinken ha dichiarato: "Data la peggioramento della situazione e l'escalation del conflitto, è fondamentale fare progressi significativi verso un cessate il fuoco". Ha aggiunto: "Più a lungo aspettiamo, più difficile sarà fermare la violenza e portare sollievo alla popolazione di Gaza".

La posizione di Hamas: nessun compromesso sulle richieste principali

In risposta alle dichiarazioni di Blinken, il portavoce di Hamas, Sami Abu Zuhri, ha dichiarato con fermezza: "Hamas non comprometterà sulle sue richieste principali, che includono il completo sollevamento del blocco di Gaza e il completo ritiro israeliano dai territori occupati". Ha ulteriormente sottolineato: "Qualsiasi accordo che non affronti questi problemi fondamentali non è accettabile per noi".

Leggi anche: