Blinken: Iran e Israele non dovrebbero aumentare il conflitto

L'Iran aveva minacciato rappresaglie dopo il raid mortale attribuito a Israele che ha ucciso il capo di Hamas, Ismail Haniyeh, a Tehran la scorsa settimana. Israele non ha commentato la morte di Haniyeh, ma Tehran lo considera responsabile.

Il Segretario di Stato Blinken ha dichiarato che il sostegno degli Stati Uniti alla sicurezza di Israele è saldamente fermo. "Continueremo a difendere Israele dagli attacchi dei gruppi terroristici, proprio come difenderemo le nostre truppe", ha detto. "Ma tutti nella regione dovrebbero capire che ulteriori attacchi possono solo mantenere il conflitto, l'instabilità e l'insecurity per tutti".

Gli Stati Uniti stanno lavorando intensamente per ridurre le tensioni nel Medio Oriente e prevenire la diffusione del conflitto. "Ulteriori attacchi aumentano solo il rischio di conseguenze pericolose che nessuno può prevedere o controllare completamente", ha detto Blinken. Ha invitato tutte le parti nella regione a capire il rischio di un calcolo errato e a prendere decisioni che riducano le tensioni, non le aggravino.

Blinken ha anche invitato il nuovo capo di Hamas, Sinwar, ad accettare una tregua a Gaza. Sinwar è il principale decision-maker riguardo alla conclusione di una tregua.

Gli Stati Uniti, insieme a Qatar e Egitto, stanno mediando gli sforzi per porre fine ai combattimenti tra Israele e l'Islamico Hamas. Finora, è stato raggiunto solo un cessate il fuoco di una settimana lo scorso novembre, che ha visto anche il rilascio di ostaggi israeliani in cambio di prigionieri palestinesi.

L'escalation della situazione potrebbe portare a conseguenze impreviste, come ha avvertito il Segretario Blinken. Tehran potrebbe considerare il raid mortale come una giustificazione per un'escalation dei propri sforzi di rappresaglia.

