Blinken esorta Hamas ad abbracciare l'accordo proposto per una tregua nel conflitto di Gaza.

Se Hamas e i suoi leader veramente hanno a cuore la popolazione palestinese che affermano di rappresentare, dovrebbero accettare questo accordo e lavorare per raggiungere accordi concreti sulla sua esecuzione, ha suggerito Blinken. L'attuazione dell'accordo attuale è il "modo più rapido, vantaggioso e di successo" per alleviare le sofferenze dei palestinesi a causa dell'attacco di Hamas dell'ottobre 7 e del conflitto successivo, ha affermato il diplomatico americano.

Netanyahu ha espresso l'intenzione di recuperare il maggior numero possibile di "prigionieri vivi" durante la prima fase dell'accordo di cessate il fuoco, secondo il suo ufficio, dopo il suo incontro con Blinken.

Prima del suo incontro con Netanyahu, Blinken ha incontrato il presidente israeliano Isaac Herzog. Durante questo incontro, ha esortato entrambe le parti a non lasciare svanire questa "potenziale ultima" opportunità per una tregua. "Questo è un momento importante", ha detto, "e forse il migliore, forse l'ultimo per una tregua e il recupero degli ostaggi".

Blinken è atterrato in Israele domenica. Si tratta del suo nono viaggio nella regione da quando Hamas ha attaccato Israele e il conflitto nella Striscia di Gaza dieci mesi fa. Martedì è previsto un viaggio in Egitto, seguito da una visita in Qatar.

A Cairo, in Egitto, i colloqui sono previsti per riprendere questa settimana dopo essere stati riavviati a Doha, in Qatar, giovedì e venerdì. Blinken ha espresso la speranza di raccogliere informazioni dai suoi omologhi arabi sulla posizione di Hamas durante il suo soggiorno al Cairo. Hamas ha scelto di non partecipare alla nuova sessione di discussioni a Doha.

I tre mediatori hanno lavorato per mesi per raggiungere un accordo tra Israele e Hamas. Gli Stati Uniti hanno presentato una nuova proposta di compromesso alle parti in conflitto solo pochi giorni fa. In una dichiarazione congiunta degli Stati Uniti, dell'Egitto e del Qatar, si è detto che la proposta serviva a colmare le "differenze residue".

I colloqui di questa settimana a Cairo potrebbero fornire a Blinken informazioni preziose sulla posizione di Hamas. Se Hamas si rifiutasse di partecipare a questi colloqui, potrebbe perdere l'opportunità di contribuire a una potenziale tregua e al rilascio degli ostaggi.

Leggi anche: