Blinken e Mayorkas faranno pressione sulle controparti messicane per ridurre gli attraversamenti del confine, mentre Biden si trova ad affrontare una pressione crescente

L'immigrazione è stata una vulnerabilità politica per Biden, tra le critiche feroci dei repubblicani e di alcuni membri del suo stesso partito per la situazione al confine tra Stati Uniti e Messico. Questo mese, la questione è stata al centro dell'agenda di politica estera del presidente, mentre la Casa Bianca ha fatto pressione per ottenere aiuti all'Ucraina e a Israele nel quadro dei loro sforzi bellici. La mancanza di consenso sulle modifiche alla politica di confine ha impedito a Biden di ottenere miliardi di dollari in fondi per l'Ucraina, Israele e il confine entro la fine dell'anno.

In vista dell'incontro di mercoledì, i funzionari della Sicurezza Nazionale hanno discusso una serie di modi in cui il Messico può contribuire a ridurre il numero di persone al confine con gli Stati Uniti che saranno tra i loro interlocutori, tra cui lo spostamento dei migranti verso sud, il controllo delle ferrovie utilizzate dai migranti per spostarsi verso nord e l'offerta di incentivi per non raggiungere il confine, come i visti.

Il Segretario di Stato Antony Blinken, il Segretario per la Sicurezza interna Alejandro Mayorkas e la consigliera per la Sicurezza interna della Casa Bianca Liz Sherwood-Randall parteciperanno all'incontro, che chiude un anno iniziato con la migrazione come tema centrale.

A gennaio, Biden ha incontrato il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador a Città del Messico per il vertice dei leader nordamericani, dove, insieme al primo ministro canadese Justin Trudeau, hanno affrontato il tema dei flussi migratori nella regione.

Quasi un anno dopo - e nonostante una serie di misure volte a scoraggiare la migrazione irregolare - il numero record di migranti che si spostano attraverso l'emisfero occidentale rimane una sfida urgente per gli Stati Uniti e il Messico.

La migrazione è spesso soggetta a flussi e riflussi, ma nelle ultime settimane una nuova ondata di migranti in fuga dal deterioramento delle condizioni in patria ha sopraffatto le già scarse risorse federali e statali. Ex e attuali funzionari della Sicurezza Nazionale hanno avvertito che il confine è vicino a un "punto di rottura".

La scorsa settimana, Biden ha chiamato il suo omologo messicano mentre la situazione al confine meridionale degli Stati Uniti peggiorava. Durante la telefonata, i due leader hanno convenuto che sono "urgentemente necessarie" ulteriori azioni di controllo per riaprire i principali porti d'ingresso, che erano stati sospesi per reindirizzare il personale ad aiutare a processare i migranti.

Gli Stati Uniti si sono storicamente appoggiati al Messico per arginare il flusso di migranti in viaggio verso il confine meridionale degli Stati Uniti. Ma il Messico, come gli Stati Uniti, si trova di fronte a difficoltà simili, dato che il numero di migranti che attraversano il paese supera le sue limitate risorse.

"I messicani hanno ancora una capacità relativamente limitata", ha dichiarato Earl Anthony Wayne, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Messico e ricercatore di politiche pubbliche presso il Wilson Center.

"La loro forza di immigrazione è sottofinanziata e piccola. Inoltre, usano occasionalmente la Guardia Nazionale per fermare le persone, ma questo è utile solo per fermare le persone per brevi periodi di tempo e non sembra reggere molto bene. E ci sono ancora reti di contrabbandieri", ha aggiunto.

I funzionari messicani sono attualmente alle prese con migliaia di migranti che domenica hanno lasciato Tapachula, nel Messico meridionale, per intraprendere un lungo viaggio a piedi verso gli Stati Uniti.

Molti dei migranti provengono dall'America centrale e meridionale, dai Caraibi, da Cuba e da Haiti. Le carovane, come quella partita nel fine settimana, spesso si dividono nelle settimane necessarie per raggiungere il confine meridionale degli Stati Uniti, quindi non è chiaro quanti migranti arriveranno al confine tra Stati Uniti e Messico.

Il numero di migranti in arrivo è stato difficile da gestire anche per le autorità statunitensi, perché non ci sono abbastanza spazi di detenzione o voli di rimpatrio per coloro che non hanno i requisiti per ottenere asilo.

Secondo i leader della comunità, già nel Messico settentrionale più di 11.000 migranti continuano ad aspettare nei rifugi e nei campi per attraversare gli Stati Uniti. Molti di questi migranti sperano di entrare negli Stati Uniti attraverso i percorsi legali stabiliti dall'amministrazione Biden, come l'applicazione CBP One, che automatizza la programmazione degli appuntamenti per richiedere asilo alle autorità di frontiera.

Rosa Flores della CNN ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com