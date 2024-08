Blake Lively sta prendendo un corso di coccole con Hugh Jackman.

Il numero di settembre di "Vogue" statunitense è ogni anno molto atteso. Essere in copertina è considerato un grande onore. Quest'anno, questo onore è stato concesso a Blake Lively. Per la foto, ha chiamato alcuni sexy uomini a darle una mano. Tuttavia, il marito Ryan Reynolds è stato lasciato fuori.

Questo "Vogue" è veramente cinematografico. L'attrice Blake Lively, che ha recentemente celebrato il debutto del suo film "Just Once More", è in copertina di questa rinomata rivista di moda. È un grande onore, poiché ogni anno, stelle di Hollywood, cantanti e modelle si contendono un posto in copertina del spesso numero di settembre, che fornisce una panoramica completa delle tendenze della moda futura. Solo coloro che si sono fatti un nome e hanno il favore di Anna Wintour possono essere in copertina.

Quest'anno, Blake Lively è stata scelta per questo riconoscimento di moda. Resa famosa dalla serie TV "Gossip Girl", è ora un'attrice di successo e un'imprenditrice (produce bevande non alcoliche e ha recentemente lanciato i suoi prodotti per capelli) - e la moglie di Ryan Reynolds. La squadra di "Vogue" deve aver pensato: se una stella di Hollywood deve essere in copertina, allora una foto in stile Hollywood è d'obbligo. La classica pellicola di Hitchcock "La donna che visse due volte" ha ispirato una storia d'amore fotografica, diretta dal regista di "Moulin Rouge!", Baz Luhrmann. Lively interpreta una sexy ladra di gioielli, con un altrettanto attraente uomo che le dà la caccia.

Ma no, non Ryan Reynolds! Invece, il suo amico e co-protagonista di "Deadpool & Wolverine", Hugh Jackman, ha il compito di fare gli occhi dolci a Lively nelle foto lucenti. Lui è entusiasta, scrivendo su Instagram: "Quando ricevi la chiamata privilegiata per fare parte di un servizio fotografico di 'Vogue', dici solo sì! Soprattutto se è il numero di settembre - accanto alla mia amica, l'incredibilmente creativa, intelligente e talentuosa Blake Lively". Lei, a sua volta, lo definisce "la definizione di un vero gentleman" e un "vero amico" su Instagram.

Ryan Reynolds Sceglie Saggiamente

E cosa pensa il marito di Lively, Ryan Reynolds, di tutte queste dolci parole? Lui le prende con il suo solito umorismo. Nella sua storia di Instagram, ripubblica un post della star dei social media Blakely Thornton, che scherzosamente chiede: "Lasci che Wolverine ti rubi la ragazza?". La risposta di Reynolds dimostra che sa come prendere la situazione: "È il numero di settembre. Cosa avrei dovuto fare?".

Nemmeno un antieroe temerario come Deadpool vuole mettersi tra sua moglie e la formidabile capo redattrice di "Vogue", Anna Wintour.

