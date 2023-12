Black Panther: Wakanda Forever" offre un assaggio della nuova Pantera Nera

La Marvel ha presentato un nuovo e più lungo trailer del prossimo film "Black Panther: Wakanda per sempre".

"Sappiamo cosa sussurrate. Hanno perso il loro protettore. Ora è il nostro momento di colpire. Mostriamo loro chi siamo", dice Angela Bassett nei panni della regina Ramonda nel trailer.

Alla fine dello spot, una donna dall'identità sconosciuta appare con un nuovo costume di Black Panther.

Chadwick Boseman, che interpretava Pantera Nera, è morto nel 2020 all'età di 43 anni in seguito a una battaglia contro il cancro al colon. I fan del film hanno a lungo speculato su come sarebbe stata gestita la morte dell'attore nel sequel, la cui uscita è prevista per l'11 novembre.

In una recente intervista con la rivista Empire, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato che "ci è sembrato troppo presto" per rifondare il personaggio del defunto attore, T'Challa.

"Stan Lee ha sempre detto che la Marvel rappresenta il mondo fuori dalla finestra. E abbiamo parlato di come, per quanto straordinari e fantastici siano i nostri personaggi e le nostre storie, c'è un elemento umano e relazionabile in tutto ciò che facciamo", ha detto Feige. "Il mondo sta ancora elaborando la perdita di Chad. E il [regista] Ryan [Coogler] ha riversato questo elemento nella storia".

Il nuovo trailer mostra anche l'apparente cattivo Namor e il suo regno sottomarino, oltre al nuovo supereroe Ironheart.

