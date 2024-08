- BKA ha il permesso di perquisire le case in caso di indagini sul terrorismo

La Ministra dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) sta pianificando di consentire all'Ufficio federale di polizia criminale (BKA) di condurre perquisizioni segrete in determinati casi. Lo si evince da un progetto del suo ministero, attualmente in discussione a livello federale. Secondo il progetto, una tale misura sarebbe permessa solo se "esiste una situazione di minaccia specifica riguardante la preparazione di un attentato terroristico e c'è ancora incertezza sullo specifico stadio della pianificazione", afferma il progetto a giustificazione.

Una condizione per una perquisizione segreta del BKA sarebbe anche che in un caso specifico non esistano altri mezzi per scongiurare il pericolo incombente senza compromettere gravemente il successo di un'indagine penale. Sarebbe inoltre necessaria un'ordinanza giudiziaria. Inizialmente, il "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) ha riferito del progetto.

Il progetto di legge per modificare la legge sull'Ufficio federale di polizia criminale e la legge sulla polizia federale include anche l'autorità di confrontare i dati biometrici delle immagini su internet e il permesso di valutare i dati già raccolti e identificare eventuali connessioni utilizzando strumenti basati sull'IA. Un portavoce del Ministero federale dell'Interno ha dichiarato che "il controllo in tempo reale e il riconoscimento facciale in tempo reale negli spazi pubblici" non sono coperti dal progetto. Da ambienti di sicurezza, si è detto che le autorità di polizia hanno bisogno di "strumenti efficaci e moderni" sia nel mondo digitale che in quello analogico.

Installazione di Software Spia

Uno scopo delle perquisizioni segrete potrebbe essere anche quello di rendere inutilizzabili eventuali armi senza il consenso della persona interessata, come spiega il Ministero dell'Interno nel suo progetto. Ad esempio, si potrebbe sostituire la munizione o sostituire una sostanza di base per la produzione di esplosivi per prevenire un attacco.

Il progetto afferma inoltre che l'accesso fisico ai dispositivi IT è il "modo più sicuro e veloce per implementare il software necessario per l'accesso ai sistemi di informatica". Questa misura dovrebbe essere permessa "esclusivamente per prevenire i pericoli del terrorismo internazionale".

