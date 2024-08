BKA è autorizzata a utilizzare l'IA di riconoscimento facciale

Grazie all'intelligenza artificiale, un giornalista trova foto della ex terrorista dell'RAF Daniela Klette - molto prima degli investigatori. Per questo metodo, manca una base legale, si lamentano gli investigatori. La ministra dell'Interno Faeser vorrebbe cambiare questo.

Il BKA e la polizia federale possono utilizzare programmi di riconoscimento facciale per cercare sospetti, secondo una bozza di legge della ministra dell'Interno federale Nancy Faeser, secondo il "Spiegel". Con questi programmi, è possibile confrontare con le foto dei sospetti sui social network e altrove su internet. Questo dovrebbe consentire alle autorità di determinare il luogo dei sospetti e di identificare i criminali sconosciuti.

Le autorità sperano che i nuovi poteri consentano, ad esempio, una migliore identificazione dei terroristi del cosiddetto Stato Islamico, che possono essere visti in video di esecuzione e tortura e potrebbero nascondersi non rilevati in Europa. In futuro, gli investigatori potrebbero confrontare screenshot da questi video con i social network utilizzando il software e ottenere indizi.

La politica SPD Faeser vuole cambiare diverse leggi sulla polizia per questo. Verrà anche inserito un nuovo paragrafo nel Codice di Procedura Penale, che consentirà un confronto biométrico con i dati pubblicamente accessibili da internet. Tuttavia, non ci sarà il riconoscimento facciale in diretta utilizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza, ad esempio alle stazioni ferroviarie.

Terrorista dell'RAF avvistato online

Il cambiamento della legge è una reazione all'arresto della ex terrorista dell'RAF Daniela Klette. Un giornalista aveva già trovato foto di lei su internet mesi prima utilizzando il software di riconoscimento facciale, ma questo metodo non era consentito alle autorità.

Secondo l'ufficio di polizia criminale dello stato di Bassa Sassonia, gli investigatori attualmente mancano della base legale per utilizzare il software di riconoscimento facciale per cercare specificamente i criminali. Il capo dell'ufficio di polizia criminale di Bassa Sassonia, Friedo de Vries, considera questo non aggiornato. "Spero di poter generare indizi utilizzando i metodi di riconoscimento facciale. Ciò significa che dovremmo essere autorizzati a cercare su internet i possibili luoghi e connessioni", ha recentemente detto al NDR. L'obiettivo è quello di poter cercare i criminali in modo più efficace. Per questo, l'ufficio di polizia criminale di Bassa Sassonia svilupperebbe la propria intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale.

De Vries ha sottolineato che parla solo di criminali ricercati che rischiano più di un anno di prigione. In modo simile, la ministra dell'Interno di Bassa Sassonia Daniela Behrens si è espressa. Nel NDR, Behrens ha detto che la polizia di Bassa Sassonia non ha interesse a "scansionare arbitrariamente e in modo esteso internet e i network online per i volti e così scansionare milioni di cittadini innocenti".

