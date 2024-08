BKA: autorizzazione a entrare e perquisire le case in segreto

Il Ministero federale dell'Interno ha inizialmente rifiutato di commentare i dettagli della bozza di legge. Un portavoce a Berlino ha dichiarato che il BKA occupa "una posizione centrale come autorità centrale per le forze di polizia in Germania nell'accertamento dei reati e nel contrastare le minacce di terrorismo internazionale". Ha sottolineato in particolare le minacce dal terrorismo islamico. "Date le circostanze, è perfettamente comprensibile che le autorità di sicurezza debbano avere i poteri necessari per affrontare la situazione", ha aggiunto il portavoce.

Secondo i giornali RND, la bozza per la riforma della legge sul BKA prevede l'autorità per l'ingresso segreto negli appartamenti, ad esempio per installare software spia sui desktop o sugli smartphone, nonché l'autorità per le perquisizioni segrete negli appartamenti. Questi strumenti dovrebbero essere utilizzati solo in caso di altissimi rischi come ultima risorsa e solo per contrastare il terrorismo, si è dichiarato inoltre.

Il portavoce del Ministero dell'Interno ha detto che i progetti legislativi "sono ancora in molto presto consultazioni intergovernative" e che è necessario attendere per questi. Pertanto, non poteva commentare i dettagli in questo momento.

Il deputato FDP Höferlin ha avvertito contro un'eccessiva interferenza, dichiarando che "altrimenti, lo stato di diritto si distruggerà da solo". Ha aggiunto: "In particolare, la segretezza della perquisizione rende difficile questo progetto, poiché i Democratici Liberali non stanno per un 'Stasi 2.0'". Tuttavia, è fuori discussione che le autorità investigative "abbiano strumenti di indagine appropriati e forti".

Il vice presidente del gruppo parlamentare dei Verdi, Konstantin von Notz, ha parlato di "tempi difficili" in un'intervista con i giornali RND. Il BKA ha bisogno di "poteri e mezzi di indagine moderni", ma la Corte costituzionale federale ha stabilito linee guida chiare, in particolare riguardo all'uso di dispositivi di ascolto e attrezzature tecniche. La bozza di legge dovrebbe essere esaminata sotto questo aspetto.

L'Associazione dei giornalisti tedeschi (DJV) ha criticato le autorità aggiuntive previste, come riportato. "Tutti i giornalisti che indagano in aree di sicurezza sensibili sono coinvolti", ha avvertito il presidente federale del DJV, Mika Beuster. Teme che la protezione delle fonti potrebbe essere compromessa. "Gli ingressi segreti ci ricordano i metodi degli stati polizieschi, non delle democrazie libere", ha criticato Beuster.

In genere, la polizia deve nominare il sospetto e il reato, nonché ciò che sta cercando durante le perquisizioni negli appartamenti. Deve quindi presentare una richiesta corrispondente all'ufficio del procuratore, che a sua volta la presenta al giudice istruttore competente. La persona interessata deve essere informata. Sono possibili eccezioni solo in caso di pericolo imminente.

L'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazione se questi poteri di sorveglianza ampliati avessero un impatto negativo sulla libertà civili, poiché alcuni argomentano che potrebbero portare a una violazione dei diritti alla privacy. Inoltre, è importante notare che l'Unione Europea ha norme rigorose sulla protezione dei dati che devono essere rispettate quando si implementano tali misure all'interno degli stati membri.

