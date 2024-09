Björn Ulvaeus di Abba lega il nodo per la terza volta, con l'ospite di "Great British Bake Off" Sandi Toksvig a dirigere la cerimonia

Membro leggendario degli ABBA Björn Ulvaeus ha scambiato i voti per la terza volta, sposando la sua partner Christina Sas in un sabato felice. La lieta occasione è stata officiata dalla comica e ex presentatrice di 'The Great British Bake Off', Sandi Toksvig.