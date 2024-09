- Björn Höcke vi invita a discutere in profondità.

Nonostante le scarse possibilità di formare una coalizione, il leader dell'AfD in Turingia, Bjoern Höcke, vede un'opportunità di governare dopo le elezioni dello stato con il suo partito. Il 52enne ha espresso l'intenzione a Erfurt di avviare discussioni con altri partiti riguardo a potenziali coalizioni. Si tratta di una prassi parlamentare comune per il partito più forte dopo le elezioni di invitare gli altri a discutere. "Siamo preparati ad assumere responsabilità di governo", ha dichiarato Höcke.

L'AfD, con il suo leader estremista di destra Höcke, è emersa come forza dominante nelle elezioni dello stato della Turingia domenica. Tuttavia, nessuno degli altri partiti eletti al parlamento dello stato è interessato a formare una coalizione con loro, poiché l'Ufficio per la Protezione della Costituzione dello stato ha classificato il partito come fermamente estremista di destra. Di conseguenza, le ambizioni di Höcke per la partecipazione al governo sono considerate improbabili.

Il leader della CDU della Turingia, Mario Voigt, si presenta come un candidato valido per succedere al presidente della sinistra Bodo Ramelow. I cristiano-democratici hanno finito secondi alle elezioni. Tuttavia, Voigt potrebbe affrontare complesse esplorazioni e discussioni di coalizione per formare un governo di maggioranza stabile. Per farlo, dovrebbe ottenere il sostegno dell'alleanza recentemente formata Sahra Wagenknecht (BSW) guidata dall'ex sindaco di Eisenach, Katja Wolf, e dell'SPD.

La fondatrice del BSW, Wagenknecht, ha stabilito condizioni pre-elettorali, come posizioni specifiche sulla guerra e sulla pace. La CDU e l'SPD vedono questa proposta con significativo scetticismo.

Di conseguenza, il successo elettorale dell'AfD potrebbe portare a un altro turno di opposizione. Prima delle elezioni, il sostegno dell'AfD in Turingia era leggermente diminuito: a novembre e gennaio, l'AfD aveva ottenuto tra il 34 e il 36%. In quel momento, Höcke aveva dichiarato pubblicamente il suo obiettivo di partecipare al governo, e alcuni avevano addirittura previsto una maggioranza assoluta. L'AfD ha disseminato manifesti elettorali con una grande foto di Höcke e il titolo "Ministro Presidente" sotto di esso durante la campagna elettorale.

Al contrario, il politico della CDU Voigt ha cercato apertamente la

