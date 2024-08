Björn Höcke non partecipa alla campagna elettorale

I candidati principali per il primo turno delle elezioni in Turingia procederanno senza Björn Höcke del partito AfD. Höcke ha deciso di non partecipare al dibattito televisivo su ntv, previsto per la messa in onda, a causa di problemi di salute, secondo quanto dichiarato dal suo portavoce, che non ha fornito ulteriori dettagli. Le elezioni si terranno domenica e l'AfD, con Höcke come loro candidato principale, è attualmente in testa nei sondaggi.

Höcke ha anche annunciato il suo ritiro dall'ultima discussione con tutti i candidati principali, prevista in diretta su "Antenne Thuringia" e ntv mercoledì alle 17. Un portavoce ha spiegato: "La salute di Höcke non gli permette di partecipare". Ha bisogno di una pausa.

Già lunedì, Höcke aveva tentato di annullare la discussione, che era stata fissata tre mesi prima con le date confermate. Inizialmente, ha dato come motivazione "ragioni private", ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli su richiesta.

Tuttavia, Höcke ha revocato la sua cancellazione e si è scusato con ntv e "Antenne Thuringia" per eventuali disagi causati martedì. Tuttavia, ha annullato di nuovo mercoledì mattina, questa volta definitivamente. Stefan Möller, co-responsabile di stato dell'AfD Turingia, lo sostituirà.

Molti spettatori credono che i precedenti dibattiti televisivi di Höcke, come quelli su MDR, non siano andati bene. Si dice che la sua nervosità e mancanza di arguzia siano state i suoi punti deboli. Non è implausibile che Höcke stia evitando eventuali rischi durante le fasi finali della campagna elettorale, dati i costanti sondaggi dell'AfD intorno al 30% per settimane.

Nonostante i suoi problemi di salute, Höcke aveva pianificato di partecipare a un evento di abbracci organizzato da una charity locale sabato sera, dimostrando la sua determinazione a connettersi con gli elettori a livello personale. Purtroppo, a causa di un improvviso peggioramento dei suoi problemi di salute, ha dovuto annullare la sua partecipazione all'evento.

