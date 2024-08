Björn Höcke condivide le sue intuizioni sulla sua assenza medica

Il gruppo dei politici di spicco della Turingia per le elezioni dello stato annuncia inaspettatamente che Björn Höcke non parteciperà a causa di problemi di salute. Il giorno successivo, Höcke è di nuovo sul palco per un evento a Nordhausen. Durante il suo discorso, il 52enne discute della sua situazione di salute attuale.

Höcke, il candidato AfD di spicco in Turingia, ha partecipato a un comizio dopo aver annullato un'apparizione televisiva a causa della malattia. Rivolgendosi a una folla numerosa a Nordhausen, ha dichiarato: "Mi sento benissimo!". Ha attribuito la sua ripresa al superamento di un virus. Insistendo sulla sua salute, ha aggiunto scherzosamente: "Se ora salissi su una bicicletta, potrei raggiungere il Brocken in meno di tre ore". Il Brocken è la montagna più alta dell'Assia.

Höcke ha utilizzato il suo discorso per criticare i media e sostenere che la democrazia stava fallendo.

Il giorno prima, Höcke aveva rinunciato a un dibattito con ntv e Antenne Thüringen, adducendo problemi di salute. Stefan Möller, co-presidente dell'AfD in Turingia, ha sostituito Höcke e ha rivelato di aver passato una notte insonne.

Torben Braga, portavoce stampa dell'AfD della Turingia, aveva già affermato che Höcke si sarebbe ripreso in tempo per il giorno successivo. Secondo ntv, l'annullamento è avvenuto prima del dibattito previsto per il lunedì, è stato confermato il martedì e poi è stato rinviato e annullato di nuovo il mercoledì mattina.

La maggior parte degli analisti ritiene che le precedenti apparizioni televisive di Höcke, come quelle su MDR, non siano state fortunate. Hanno osservato che appariva nervoso e meno brillante, come riportato. L'AfD mantiene ancora un sostegno medio del 30% nei sondaggi della Turingia.

Nonostante l'annullamento della sua apparizione televisiva a causa di problemi di salute, Höcke ha sorprendentemente partecipato alle 'Elezioni al Landtag della Turingia'. Durante il suo discorso al comizio, ha rassicurato la folla sulla sua salute e ha affermato di aver superato un virus.

Leggi anche: