"Bitter" cattiva decisione "Vomits" Schalke 04 è acceso

Miroslav Klose festeggia la sua prima vittoria come allenatore del 1. FC Nürnberg. L'avversario Schalke 04 si sente imbrogliato. Un momento chiave è stato il cartellino rosso per Ron Schallenberg. Il direttore sportivo Wilmots è molto deluso che il video assistant referee non sia intervenuto.

Miroslav Klose era furioso. Davvero furioso. L'allenatore del 1. FC Nürnberg ha fatto sentire alla sua squadra che, dopo una prima metà di partita deludente, nella sfida tra veterani contro lo Schalke 04. "Il mio discorso alla fine del primo tempo è diventato un po' più forte. Per fortuna ha funzionato," ha detto il vincitore del Mondiale 2014. Alla fine, Klose ha festeggiato una vittoria per 3:1 (0:1) contro la sua ambiziosa squadra di seconda divisione. "Sono especialmente felice per i tifosi," ha detto in seguito nel suo solito modo modesto.

Ma fino alla fine del primo tempo, sembrava una seconda sconfitta in due partite. Gli ospiti dominavano e creavano occasioni. Dopo un errore del campione del mondo Under 17 Finn Jeltsch, lo Schalke meritava di passare in vantaggio grazie a Ibrahima Cisse (45.+1). "Nel primo tempo, abbiamo visto molte cose che non ci sono piaciute. Non siamo stati abbastanza coraggiosi, non abbiamo giocato tre passaggi puliti e non abbiamo trovato la nostra posizione abbastanza spesso," ha criticato Klose.

"Una decisione del genere mi fa star male"

I suoi giocatori hanno ascoltato bene. Dopo l'intervallo, Lukas Schleimer (47.), Caspar Jander (56.) e Rafael Lubach (77.) hanno ribaltato il risultato. "Miro ha trovato parole chiare. Può essere rumoroso," ha confermato Schleimer dopo il fischio finale su Sky. La discutibile espulsione di Ron Schallenberg (45.+4) ha anche giocato a favore del club. L'espulsione è stata anche il momento chiave per lo Schalke, che era furioso. Kenan Karaman ha definito la decisione dell'arbitro Nicolas Winter "assolutamente amara" e ha avuto parole chiare: "Una decisione del genere mi fa star male."

Schallenberg non capiva il cartellino rosso dopo lo scontro con Jander, poiché si era anche procurato un taglio. "Quello non era un fallo da parte mia," ha detto Schallenberg e ha aggiunto: "Quell'azione ha cambiato significativamente il gioco." L'espulsione di Jander (67.) non ha cambiato questo. Le speranze dello Schalke per un inizio perfetto dopo la vittoria impressionante contro l'Eintracht Braunschweig (5:1) non si sono realizzate.

"Sarebbe sensato adattare le regole"

Il direttore sportivo Marc Wilmots vorrebbe che il VAR potesse intervenire in situazioni decisive come questa in futuro. "Sarebbe sensato adattare le regole di conseguenza," ha detto il belga. Tutti commettono errori, compresi gli arbitri. "Per questo sarebbe stato utile se avesse potuto essere supportato in questa situazione," ha detto Wilmots.

Ma questo non è stato possibile secondo le regole. Quindi, i tifosi del Nürnberg hanno festeggiato. Klose, però, ha smorzato l'entusiasmo. "Dobbiamo prendere le cose un passo alla volta e non pensare troppo in grande," ha detto il calciatore con il maggior numero di gol ai Mondiali. Ma vuole trasformare lo Stadion Max-Morlock in una "roccaforte". Altrimenti, Mr. Klose può anche arrabbiarsi e urlare forte.

