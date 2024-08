- Bitcoin è di nuovo in rialzo dopo il "Lunedì nero"

Bitcoin e altre criptovalute** sono in rialzo di nuovo dopo il loro più grave calo di prezzo negli ultimi due anni lo scorso lunedì. Giovedì sera, il prezzo del Bitcoin è salito brevemente sopra i $62.000 e poi si è stabilizzato intorno ai $61.000. Solo una settimana fa, il "Lunedì nero", il prezzo della più antica e nota criptovaluta è sceso temporaneamente sotto la soglia dei $50.000, raggiungendo il suo punto più basso da febbraio.

La seconda criptovaluta più importante, l'Ether, ha anche recuperato significativamente entro la fine della settimana. La criptovaluta sulla blockchain di Ethereum è stata colpita più duramente del Bitcoin il "Lunedì nero", perdendo circa il 20% rispetto al dollaro. Tuttavia, l'Ether ha quasi completamente recuperato le sue perdite durante la settimana.

Tuttavia, entrambe le principali criptovalute sono ancora lontane dai loro massimi storici, specialmente l'Ether. Il prezzo più alto dell'Ether è stato di $4.878, raggiunto l'10 novembre 2021. Il suo prezzo attuale è di circa $2.700. Il Bitcoin ha raggiunto il suo precedente massimo storico il 13 aprile 2024, con un prezzo di $73.738.

Ci sono molte ragioni per le fluttuazioni dei prezzi. In generale, i timori di recessione pesano sui mercati, come si è visto nel calo dei mercati azionari il "Lunedì nero". I mercati delle criptovalute reagiscono negativamente anche ai rialzi dei tassi di interesse delle banche centrali, poiché gli investitori hanno molte alternative per investimenti redditizi.

Le condizioni politiche, soprattutto negli Stati Uniti, svolgono un ruolo significativo. Prominenti investitori di criptovalute come i gemelli Winklevoss, Tyler e Cameron, scommettono sulla vittoria di Donald Trump alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. L'ex presidente ha recentemente promesso di mantenere il Bitcoin principalmente non regolamentato e fornire elettricità a basso costo per l'estrazione di Bitcoin alla conferenza Bitcoin di Nashville. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è molto scettico verso il Bitcoin e altre criptovalute. Tuttavia, la vicepresidente Kamala Harris ha recentemente cercato contatti con l'industria delle criptovalute.

Lo sviluppo dei prezzi delle ultime settimane dimostra nuovamente la volatilità del trading delle criptovalute. Gli esperti dei consumatori continuano a mettere in guardia dal

