- Birra, salsicce e auto grasse <unk> cosa c'è di male nel pregiudizio nei confronti dei tedeschi

Birra, salsicce e auto grasse – cosa c'è di male nel pregiudizio nei confronti dei tedeschi

La Germania, quella della birra, della salsiccia, della Bundesliga e delle auto spaziose – e per molti anche l'andare al pub – è parte integrante della cultura tedesca. Le statistiche forniscono informazioni su come e dove la Germania si sta sviluppando con questi cliché. In poche parole: alcuni potrebbero rimanere sorpresi, perché c'è un sacco di movimento e tendenze inaspettate nei presunti immutabili costumi tedeschi.

Germania e le sue tradizioni:

Bere birra

Anche se il poeta August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) nel "Das Lied der Deutschen" – da cui origina l'inno nazionale tedesco – non menziona la birra, ma il vino ("Vino tedesco e canto tedesco, dovrebbero mantenere il loro vecchio suono bello nel mondo"), molti all'estero pensano alla birra quando sentono la parola "Germania". Soprattutto dell'Oktoberfest a Monaco. "L'arte della birra è un marchio di fabbrica della Germania," dichiara l'Associazione dei Birrai Tedeschi.

Ma deve fare i conti con uno sviluppo significativo. Negli ultimi 25 anni, il consumo pro capite qui è diminuito di circa un terzo. In tutta la nazione, è stato recentemente solo di 88 litri, di cui quasi 8 litri erano birra analcolica. Cinque anni fa, erano ancora 99 litri di birra. L'evoluzione sembra rapida. Salute, Germania? A quanto pare, sempre meno.

Mangiare salsiccia

Arrostire la bratwurst d'estate, mangiare la Bockwurst la vigilia di Natale, ordinare la currywurst alla mensa – nulla sembra più tedesco della salsiccia. Sia la Thuringian Rostbratwurst, la Nuremberg Rostbratwurst o una delle molte altre varietà: per molti turisti, provare specialità a base di salsiccia, ad esempio nelle osterie bavaresi, nei pub di Colonia o nei tavolini di sidro di Francoforte, è parte della loro visita in Germania.

Ma l'Associazione Federale dei Produttori di Salsicce e Prosciutti Tedesco ha una pillola amara da ingoiare: il consumo pro capite di prodotti a base di carne come la salsiccia o il prosciutto sta diminuendo. Dieci anni fa, era quasi 30 kg, ora è solo di circa 25 all'anno. Il consumo di carne in generale è quasi 10 kg per persona in meno rispetto al 2014. Il maiale è ancora in testa con 27,5 kg per persona, ma dieci anni fa era di dieci kg in più. Anche i banchi di carne fresca nei supermercati sembrano scomparire.

Andare al pub

"Die kleine Kneipe in unserer Straße – da, wo das Leben noch lebenswert ist," Michael Kunze scrisse per Peter Alexander quasi 50 anni fa. "Dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist." Bene, questi posti stanno scomparendo sempre di più. Da qualche tempo, si registra una chiusura massiccia dei pub in Germania.

Secondo l'Associazione Federale DEHOGA (Associazione Alberghiera e Ristorativa), citando l'Ufficio Statistico Federale, ce n'erano ancora circa 31.000 nel 2015. Nel 2019, ce n'erano ancora quasi 29.000, ma nel 2022 ce n'erano solo 21.000. Le figure per il 2023 saranno pubblicate dall'Ufficio Statistico Federale nel marzo 2025.

Nel frattempo, c'è stata – lo ricordiamo – la pandemia di Corona con i suoi effetti devastanti sull'industria della ristorazione e il comportamento degli avventori. I costi crescenti per l'energia, l'affitto e il personale probabilmente fanno il resto.

La Germania è la "Nazione Auto". "L'automobile è stata inventata in Germania. La macchina per passeggeri, il camion e l'autobus," dichiara l'Associazione dell'Industria Automobilistica (VDA). "Il motore elettrico è stato inventato in Germania, così come il computer." L'obiettivo, secondo il VDA, è "la mobilità a basse emissioni di carbonio entro il 2050. Con la trazione elettrica, con i combustibili elettrici, con l'idrogeno".

Con il forte movimento ambientalista, alcuni potrebbero pensare che la Germania si stia allontanando dall'auto e dal traffico individuale. Tuttavia, questa ipotesi è errata. Le statistiche dell'Ufficio Federale dei Trasporti a Flensburg mostrano: Dieci anni fa, c'erano circa 44 milioni di automobili immatricolate in Germania, oggi ce ne sono più di 49 milioni.

L'aumento più recente del numero di automobili immatricolate si è visto nel segmento dei SUV simili a carri armati, di cui ce ne sono ora circa sei milioni - circa il doppio di cinque anni fa. Auto grandi in Germania? Sicuro!

Andare allo stadio

La Bundesliga è uno dei campionati di calcio più importanti. Tuttavia, c'è una tendenza al calo delle presenze. Mentre nel 2018/19 sono stati conteggiati 13,3 milioni di spettatori alle partite della (prima) Bundesliga, nel 2023/24 sono stati solo 11,9 milioni. In termini di attività ricreative, andare allo stadio non può più essere considerato unico.

Al contrario, l'affluenza ai teatri sembra diversa: a causa della struttura federale della Germania, si è sviluppata nella più ricca landscape teatrale del mondo - perché per secoli c'erano molti stati piccoli e sovrani con le loro corti sul territorio tedesco, dove spesso venivano fondati anche i loro teatri. Ogni anno, più persone visitano i teatri in Germania che gli stadi della Bundesliga.

Tuttavia, c'è anche una tendenza al calo qui. Nella stagione pre-Corona (2018/19), sono stati conteggiati 22,9 milioni di spettatori teatrali. Recentemente, era il 19% in meno. Le ultime statistiche dell'Associazione Teatrale Tedesca (2022/23 - la prima "stagione normale" dopo tre stagioni con chiusure per Coronavirus) mostrano un pubblico di 18,6 milioni di spettatori.

