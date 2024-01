Biniam Girmay ha fatto la storia del Giro d'Italia, prima che uno strano infortunio all'occhio lo costringesse a ritirarsi dalla corsa.

Martedì si è rivelata una giornata movimentata per Biniam Girmay, che ha fatto la storia del ciclismo al Giro d'Italia ma poi è dovuto andare in ospedale per una ferita all'occhio subita durante i festeggiamenti per il podio.