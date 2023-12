Bin Laden, Hamas e il finanziere sudanese

Gli affari di Abdelbasit Hamza, collegato dagli Stati Uniti a Osama Bin Laden, coprono un arco di due decenni e comprendono un'azienda cipriota, una società immobiliare spagnola, un'attività egiziana nel settore dell'oro e una società con sede in Sudan, sanzionata dagli Stati Uniti meno di una settimana dopo gli attacchi del 7 ottobre.

È stato arrestato nel 2019 in Sudan dopo la caduta del dittatore Omar Al-Bashir ed è stato incarcerato per aver gestito il denaro di Hamas, tra le altre accuse. Ma è stato sanzionato dagli Stati Uniti solo dopo l'assalto del gruppo militante a Israele del 7 ottobre.

La CNN, in collaborazione con la piattaforma investigativa israeliana Shomrim e l'International Consortium for Investigative Journalism (ICIJ), ha scoperto i dettagli del portafoglio di attività commerciali di Hamza in Europa, parte di una rete di beni globali che, secondo le stime dei funzionari sudanesi addetti alla lotta alla corruzione, avrebbe un valore di oltre 2 miliardi di dollari.

Le nuove rivelazioni si inseriscono nel contesto delle accuse dei critici secondo cui Israele e gli Stati Uniti avrebbero sottovalutato la minaccia rappresentata da Hamas e non avrebbero fatto abbastanza per arginare la sua rete globale di interessi commerciali illeciti.

Hamza, che è stato liberato dalla prigione dopo che un colpo di stato militare del 2021 ha rovesciato il governo sudanese post-Bashir, nega qualsiasi coinvolgimento nel finanziamento di Hamas. In una risposta scritta alla CNN, ha anche negato qualsiasi relazione con Osama Bin Laden. Hamza ha dichiarato di essere stato un "prigioniero politico" e di essere stato rilasciato dalle autorità sudanesi nel giugno 2021 perché "completamente innocente".

Udi Levy, che ha servito come ufficiale dell'intelligence nelle Forze di Difesa Israeliane (IDF) per 30 anni, afferma di aver informato il Primo Ministro Benjamin Netanyahu nel 2015 sulla minaccia rappresentata dalle reti di finanziamento di Hamas, ma di essere stato ignorato. Il fatto che Israele e gli Stati Uniti non abbiano agito prima contro Hamza è "una grande svista", ha detto Levy in un'intervista a Shomrim, la piattaforma investigativa.

Il governo israeliano nega che le sue azioni negli ultimi anni abbiano rafforzato Hamas. Alla domanda se i finanziamenti forniti da Hamza siano stati fondamentali per l'attacco del 7 ottobre, Ophir Falk, consigliere di Netanyahu per la politica estera, ha risposto alla CNN: "Come abbiamo ribadito, questa questione e molte altre saranno esaminate dopo la guerra". Il gabinetto di guerra del Primo Ministro ha ordinato all'IDF di distruggere Hamas e liberare gli ostaggi. Israele è pienamente concentrato nel portare a termine queste missioni. Tutte le questioni saranno affrontate in modo completo dopo la vittoria totale".

Al momento della pubblicazione, il Dipartimento di Stato americano non aveva risposto alla richiesta di commento della CNN.

Come Hamza ha fatto i soldi

I documenti forniti alla CNN dall'ICIJ dalla fuga di notizie "Cyprus Confidential" - un insieme di oltre 3,6 milioni di documenti analizzati dall'ICIJ e da 68 media partner, tra cui Shomrim - mostrano che Hamza è indicato come proprietario di una partecipazione in Matz Holdings, una società cipriota costituita nel febbraio 2005. Fin dalla sua fondazione, la Matz Holdings ha ottenuto una lucrosa concessione per lo sfruttamento di due miniere d'oro in Egitto.

Hamza ha venduto una parte sostanziale delle sue azioni in Matz Holdings il giorno prima della cacciata del suo alleato, l'ex dittatore sudanese Omar Al-Bashir, nel 2019, ma possiede ancora una quota del 10% della società. Hamza è anche proprietario di una società immobiliare spagnola, colpita da sanzioni statunitensi che riguardano "attività nel portafoglio di investimenti di Hamas" circa una settimana dopo l'imposizione di sanzioni allo stesso Hamza.

Hamza possiede la sua partecipazione in Matz Holdings attraverso il Gruppo Zawaya per lo Sviluppo e gli Investimenti, una società con sede in Sudan, anch'essa sanzionata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti solo in ottobre perché legata al portafoglio di investimenti di Hamas.

Il Dipartimento del Tesoro lo ha accusato di avere "legami di lunga data con il finanziamento del terrorismo" e ha affermato che aveva legami storici con società sudanesi associate a Bin Laden, che ha vissuto in Sudan durante gli anni '90.

Jakob Bliggenstorfer, partner commerciale di Hamza nella Matz Holdings, è stato contattato per un commento sulle sanzioni statunitensi dalla società di media svizzera Tamedia, parte del consorzio ICIJ "Cyprus Confidential". Bliggenstorfer ha negato a Tamadia che Hamza avesse legami con Hamas e ha descritto le sanzioni imposte a lui come "un caso di errore di identità".

A novembre anche il Regno Unito ha sanzionato Hamza, ma non è ancora stato sanzionato dall'Unione Europea.

Uomini ombra

All'indomani dell'attacco mortale di Hamas a Israele del 7 ottobre, in cui i militanti hanno ucciso 1.200 persone e sequestrato più di 240 ostaggi, in Israele e a livello internazionale ci si interroga sull'incapacità di arginare la minaccia del gruppo sostenuto dall'Iran.

Netanyahu ha dovuto affrontare le accuse di aver sottovalutato Hamas, con conseguenze mortali. La CNN e Shomrim hanno precedentemente riportato come Netanyahu abbia permesso ad Hamas di ricevere milioni di dollari in valigie piene di denaro. Forniti dal Qatar per motivi umanitari, la difficoltà di monitorare somme così ingenti di denaro ha suscitato preoccupazioni all'interno del Gabinetto di Netanyahu, tra gli altri funzionari.

Le reti finanziarie del gruppo rimangono evidentemente una questione particolarmente controversa per Israele. Martedì l'IDF ha dichiarato di aver ucciso un uomo palestinese accusato di essere un importante finanziatore di Hamas nell'ambito di un'operazione volta a "smantellare la rete di finanziamento di Hamas".

Levy, l'ex ufficiale dei servizi segreti dell'IDF, che ha diretto l'unità economica "Zalzal" del Mossad fino al 2016, ha descritto Hamza come uno dei gruppi di "uomini ombra" che gestiscono queste reti di denaro per conto di Hamas.

"Negli ultimi anni [Hamza] è diventato una figura centrale nel portafoglio di investimenti di Hamas", responsabile di "decine di società - apparentemente legittime" le cui entrate sono "destinate a finanziare le operazioni del movimento, compresa la sua attività militare", ha detto Levy, in un'intervista a Shomrim.

Troppo tardi

Le autorità sudanesi hanno arrestato Hamza nell'aprile 2019, subito dopo la caduta di Bashir dal potere. I beni di Hamza sono stati confiscati dai governanti civili del Sudan. La nuova task force anticorruzione del Paese ha incriminato Hamza nel febbraio 2021 per, tra le altre accuse, ricchezza illecita e sospetta, riciclaggio di denaro, corruzione e finanziamento del terrorismo. Hamza è stato poi condannato a 10 anni di carcere.

A seguito di un colpo di stato militare in Sudan nell'ottobre 2021, Hamza è stato uno dei numerosi alleati di Bashir rilasciati dal carcere e il sequestro dei suoi beni è stato annullato. Secondo gli ex funzionari sudanesi, ciò ha permesso di lasciarsi sfuggire un'altra opportunità per fermare Hamza e Hamas.

"Ci siamo resi conto rapidamente che la rete finanziaria di Abdelbasit era ampia e complessa", ha dichiarato alla CNN Mohamed Al-Faki Suleiman, ex capo ad interim del comitato civile anticorruzione del Sudan. "Investimenti nel settore petrolifero, alberghiero, marketing, servizi di contracting" e l'acquisizione illegale di "milioni di acri di terra".

Al-Faki ha dichiarato che centinaia di milioni di dollari di beni di Hamza sono ancora detenuti fuori dal Sudan, nonostante la task force sudanese abbia segnalato i fondi alle autorità statunitensi ed europee nel 2019.

Al-Faki si rammarica che gli Stati Uniti e altri non abbiano agito sulla base delle scoperte del Sudan. "Tutto ciò che abbiamo scoperto si è rivelato vero al 100%", ha detto Al-Faki. "Le sanzioni statunitensi sono arrivate troppo tardi".

