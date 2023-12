Billy Eichner commenta il deludente debutto al botteghino di 'Bros'

Il comico e attore ha scritto su Twitter per condividere la sua delusione per l'affluenza e il suo orgoglio per il film, una commedia romantica.

"Ieri sera mi sono intrufolato e mi sono seduto in fondo a un teatro tutto esaurito per il film BROS a Los Angeles. Il pubblico ha ululato dalle risate dall'inizio alla fine, è scoppiato in un applauso alla fine e alcuni si sono asciugati le lacrime mentre uscivano", ha esordito Eichner in una serie di tweet domenica. "È stato davvero magico. Davvero. Sono MOLTO orgoglioso di questo film".

Eichner è co-sceneggiatore e protagonista del film, la prima commedia romantica gay a essere prodotta e distribuita da un grande studio con un'ampia uscita nelle sale. È anche il primo ad avere un cast interamente LGBTQ+.

"Anche con recensioni entusiastiche, ottimi punteggi su Rotten Tomatoes, un CinemaScore A, ecc. gli etero, soprattutto in certe zone del Paese, non si sono presentati per Bros. E questo è deludente, ma è quello che è", ha scritto Eichner.

Ha incoraggiato chiunque "non sia uno strambo omofobo" ad andare a vedere il film.

"Vi divertirete un mondo!", ha scritto.

Il film si è piazzato al quarto posto, guadagnando 4,8 milioni di dollari nel weekend di apertura. È stato proiettato su 3.350 schermi in tutto il Paese.

