Bills vs Chiefs dimostra ancora una volta che le regole dei tempi supplementari della NFL non sono eque come quelle del college

Una volta lì, però, solo Mahomes ha potuto controllare la palla. Perché?

La sua squadra ha vinto il lancio della moneta, ha ricevuto la palla e ha segnato un touchdown. Questo ha significato la fine della partita e della stagione di Buffalo.

È giusto? Molti tifosi ritengono che entrambe le squadre dovrebbero avere la palla almeno una volta nei tempi supplementari, come nel football universitario. In effetti, un'analisi delle statistiche indica che il football universitario, soprattutto nei playoff, ha probabilmente un sistema più equo per decidere i risultati dei tempi supplementari.

Il sistema del college per i tempi supplementari parte da una semplice premessa: ogni squadra, indipendentemente da chi vince il lancio della monetina, ha la possibilità di andare in attacco dalla linea delle 25 yard dell'altra squadra nel primo tempo supplementare. (Dopo il primo tempo supplementare le regole si complicano un po').

La squadra che vince il sorteggio di solito decide di andare in difesa per prima, perché può sapere se l'altra squadra ha segnato un touchdown, un field goal o non è riuscita a segnare. In base a ciò, la squadra che passa per seconda può scegliere di essere più o meno aggressiva quando passa all'attacco.

Dal 2013, però, non esiste più un vantaggio statistico nell'andare per secondi. Secondo i dati forniti da Rick Wilson, professore della Spears School of Business dell'Oklahoma State, e da una mia ricerca sui box score di Sports Reference, dal 2013 al 2021 si sono disputate quasi 300 partite all'overtime tra squadre della Division I Football Bowl Subdivision.

La squadra che ha ricevuto la palla per seconda ha vinto il 49,7% delle volte dal 2013, ovvero circa il 50% delle volte. In altre parole, non c'è stato un vantaggio nell'andare per secondi.

Quest'anno le statistiche continuano a non mostrare alcun vantaggio per la squadra che passa per seconda. Anzi, nei dati di Sports Reference hanno perso quattro volte in più rispetto a quelle in cui hanno vinto. Ciò è dovuto al fatto che nella scorsa stagione sono state modificate le regole per cui nessuna squadra è in vantaggio dopo il primo tempo supplementare.( Per saperne di più sul cambiamento delle regole,leggere qui ).

È difficile essere più equi del 50/50 nei tempi supplementari. Eppure, in passato c'è stato chi ha sostenuto che il sistema universitario non è così equo come queste statistiche lo fanno apparire. Lo si può vedere in un tweet ampiamente condiviso dell'ex giocatore della NFL e ora analista Ross Tucker, in questo articolo di Ringer del 2017 e in un thread di Reddit abbastanza citato sull'equità del sistema dei tempi supplementari al college.

In realtà ero d'accordo con queste persone prima di guardare i dati più recenti. Quello che sembra essere successo è che nei dati precedenti ci poteva essere un leggero vantaggio nell'arrivare secondi.

Infatti, l'articolo di Ringer citava un documento scritto da Wilson, che ha scritto numerose volte sul sistema dei tempi supplementari nei college, che mostrava che la squadra che riceveva la palla per seconda vinceva circa il 55% delle volte dal 1995 al 2006. I coautori dell'articolo hanno tuttavia osservato che la dimensione del campione era abbastanza piccola da rendere questa differenza appena statisticamente significativa.

Wilson, in una e-mail, mi ha detto che "non c'è alcuna differenza statisticamente significativa (cioè un vantaggio) nello scegliere di andare in difesa per primi negli OT del football universitario". Un fattore che predice meglio la vittoria o la sconfitta ai tempi supplementari è la presenza di una squadra di maggior talento.

Il sistema della NFL è molto diverso. Una squadra può vincere il lancio della moneta ai supplementari, ricevere il calcio d'inizio e vincere con un touchdown senza che l'altra squadra abbia un possesso offensivo. Se la squadra ricevente non segna un touchdown nel suo primo possesso (o se la squadra che calcia non segna un touchdown su un turnover), la partita continua.

Il sistema attuale (in cui non si può vincere con un field goal sul possesso iniziale dei tempi supplementari) è in vigore dal 2011 per i playoff e dal 2012 per la stagione regolare.

Coriandoli cadono dopo che i Patriots hanno sconfitto i Falcons 34-28 nel tempo supplementare durante il Super Bowl LI al NRG Stadium il 5 febbraio 2017 a Houston, Texas.

Secondo il database di Stathead, con le attuali regole per la vittoria ai supplementari (compresa la postseason) ci sono state oltre 160 partite ai tempi supplementari. La squadra che ha ricevuto la palla per prima ha vinto il 52% delle volte. La squadra che ha battuto il calcio d'inizio ha vinto nel 41% dei casi. Il resto è stato un pareggio, che si verifica nelle partite della stagione regolare quando nessuno segna durante i 10 minuti di overtime.

In altre parole, nell'attuale sistema di overtime della NFL c'è stato un vantaggio di circa 11 punti percentuali nel ricevere la palla per primi. Dal 2017, quando il periodo di overtime è stato ridotto a 10 minuti nella stagione regolare, il vantaggio nelle partite di regular season è stato di circa 15 punti percentuali (54% a 39%).

Per essere chiari, il vantaggio della squadra che riceve la palla per prima nei tempi supplementari della NFL non è dominante. Sono rimasto sorpreso da quanto sia esiguo. Se si dovessero fare dei test statistici, sarebbe proprio al limite della significatività statistica.

Neil Paine di FiveThirtyEight definisce l'apparente vantaggio delle squadre che ricevono per prime la palla "piccolo ma significativo". Quando ho chiacchierato con lui, ha osservato che è leggermente inferiore al vantaggio del campo di casa (cioè la squadra di casa vince circa 14 punti percentuali in più nella stagione regolare) "ma è comunque importante se è persistente".

In altre parole, una grande squadra è ancora in grado di battere una cattiva squadra ai tempi supplementari. Ma quando le squadre sono abbastanza equilibrate, probabilmente conta avere la palla per primi.

I playoff sono un momento in cui le squadre sono di solito abbastanza equilibrate. Anche se il campione è di sole 11 partite, dal 2011 la squadra che ha ottenuto la palla per prima nei tempi supplementari ha vinto 10 volte: un campione piccolo, ma una partenza statistica piuttosto importante.

Basta chiedere a qualsiasi tifoso degli Atlanta Falcons del Super Bowl LI del 2017, quando i New England Patriots vinsero ai supplementari senza che l'attacco dei Falcons scendesse mai in campo. I Patriots hanno fatto la stessa cosa con i Chiefs due anni dopo, nella partita del campionato AFC. Ora i Chiefs hanno fatto lo stesso con i Bills.

C'è un motivo per cui molti tifosi dei Falcons gridarono allo scandalo dopo quel Super Bowl. Oggi, molti tifosi dei Bills conoscono il dolore.

