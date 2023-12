Billie Eilish dice che la canzone di Barbie "What Was I Made For?" è più personale di quanto pensasse

"Giuro su Dio, non ho mai pensato a me stessa una sola volta", ha detto Eilish scrivendo il brano nominato ai Golden Globe in una nuova clip della tavola rotonda dei cantautori di The Hollywood Reporter pubblicata domenica. "Stavo pensando a un personaggio e mio fratello stava pensando a un personaggio".

Eilish ha scritto la maggior parte della canzone, un brano struggente che parla di trovare un significato e uno scopo, con il suo collaboratore e fratello Finneas, in una sola notte, ha detto.

Solo quando ha fatto ascoltare la canzone a un amico si è resa conto di aver inavvertitamente scritto qualcosa che le stava a cuore.

Eravamo sedute in macchina e mi sono detta: "Oh mio Dio... questa ragazza sta cantando di me"", ha detto ridendo.

All'inizio della chiacchierata, Eilish ha detto di trovare la scrittura delle canzoni "molto difficile" e "trovo che l'onestà nella scrittura delle canzoni sia molto difficile e fuori dalla mia portata". Non vedeva l'ora di scrivere una canzone che non parlasse della sua vita per il film della Warner Bros. che ha guadagnato 1,5 miliardi di dollari al botteghino mondiale. (Lo studio, come la CNN, è un'unità della Warner Bros. Discovery).

Descrivendo il momento in cui ha capito che la canzone aveva un significato personale come "spaventoso", la cantante di "Bad Guy" ha detto di essersi "sentita come se ti fossi svegliata e qualcuno avesse scattato una foto di te che dormivi".

Eilish e Finneas hanno pubblicato "What Was I Made For?" a luglio, prima del debutto nelle sale del film "Barbie".

Il brano è candidato al Golden Globe per la migliore canzone originale insieme a "I'm Just Ken" di Ryan Gosling e Mark Ronson, "Road to Freedom" di Lenny Kravitz, "Dance the Night" di Dua Lipa, "Peaches" di Jack Black e "Addicted to Romance" di Bruce Springsteen.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com