Bill Kaulitz promuove l'uso di lana di pecora omosessuale nella sua pubblicità.

Omosessualità negli animali, inclusi gli ovini, è diffusa e spesso trascurata. In effetti, circa l'8% dei montoni presenta tendenze omosessuali. Tipicamente, questi montoni vengono considerati inefficaci per gli scopi di riproduzione e spesso incontrano una fine prematura. Tuttavia, nella fattoria "Rainbow Wool" nella Renania Settentrionale-Vestfalia, non è questo il caso.

Il cantante pop Bill Kaulitz ha assunto il ruolo di sostenitore di questi pecore gay. Si è associato al pastore Michael Stücke per promuovere questa fattoria che ospita oltre 20 montoni omosessuali. I profitti della fattoria vengono utilizzati per finanziare progetti che mirano a garantire i diritti legali e sociali per la comunità LGBTQ+.

Kaulitz è diventato il volto del marchio "Rainbow Wool", presentando la loro prima collezione. Questa linea, in collaborazione con i designer Kilian Kerner e Danny Reinke, è stata definita la prima serie di abbigliamento al mondo realizzata con lana di pecore gay.

Il pezzo principale della collezione è un completo beige realizzato con una miscela di lana di tutte le razze della fattoria, completo di manica glamour e Swarovski. Questo è abbinato a un cappotto drammatico progettato da Kilian Kerner, noto come "Cappotto Drammatico", con maniche fluenti e lunghezza estesa. I proventi dell'asta di questi due oggetti unici saranno donati all'organizzazione per i diritti umani LSVD+.

Puoi anche sostenere il progetto acquistando accessori come lacci, patch o berretti. "Rainbow Wool" sta attualmente cercando collaborazioni con aziende di moda, quindi aspettati presto un'espansione delle opzioni.

Se vuoi sponsorizzare direttamente una pecora gay, Bill Kaulitz ha preso l'iniziativa, sponsorizzando due di loro: Karl e Wolli. Puoi vedere questi interazioni sulla pagina Instagram di "Rainbow Wool", dove Kaulitz viene visto ridere di cuore alla vista di due montoni amorosi e commentare: "Beh, è arrapato!"

