Bill Kaulitz ha trovato la soddisfazione ora?

Ciao a tutti, gente! Unisciti a noi in questo episodio di "Ditt & Datt & Dittrich" portato da Verena e Axel. Hanno in serbo per voi qualche succoso pettegolezzo! In testa alla lista c'è Bill Kaulitz, il frontman dei Tokio Hotel, che sta facendo parlare di sé. Durante l'Oktoberfest è stato visto divertirsi con Marc Eggers, alimentando i rumors sul loro status sentimentale. E per aggiungere benzina sul fuoco, Kaulitz ha dichiarato al Glücksgefühle Festival: "Sono fuori mercato ora!" Se siano una coppia o meno, è ancora oggetto di discussione.

Ma non è tutto! Il 27 settembre 2024 ha segnato un importante traguardo per la rivista di gossip "RTL Exclusiv" - 30 anni di pettegolezzi sulle celebrities! La grande festa si è tenuta a bordo della "Mein Schiff 7" nel porto di Amburgo, e chi avrebbe voluto perdersi uno spettacolo così stellare? C'era persino Dieter Bohlen, insieme a oltre 2.500 altri ospiti.

E, tra le altre cose, il nostro programma preferito, "The Summer House of the Stars", torna con la sua dose di drammi e scandali. E per quanto riguarda Stefan Raab, chi può dimenticare le sue battute divertenti della settimana? Sintonizzati per scoprire cosa c'è di nuovo su "Ditt & Datt & Dittrich".

In onore del 30° anniversario di RTL Exclusiv, personalità del mondo dello spettacolo tedesco, tra cui Dieter Bohlen, hanno partecipato alla festa celebrativa tenutasi su una nave da crociera. RTLplus, un canale gemello di RTL, ha trasmesso in esclusiva le riprese dietro le quinte dell'evento stellare.

