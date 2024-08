Bilancio semestrale di Maue: poco più di 100.000 case approvate

Nel primo semestre del 2024 si è registrato il più grande calo delle case unifamiliari: qui sono state approvate 18.600 case, con un calo del quasi 31% rispetto all'anno precedente, come ha ulteriormente riferito l'ufficio statistico. Per le case bifamiliari il calo è stato quasi del 15%, e per quelle multifamiliari intorno al 21%.

"Il livello attuale dei permessi di costruzione corrisponde a poco più di 200.000 nuovi appartamenti all'anno", ha spiegato Sebastian Dullien, direttore scientifico dell'Istituto per la Ricerca Macroeconomica e Congiunturale (IMK) della Fondazione Hans-Böckler. L'obiettivo originario del governo federale, ovvero la costruzione di 400.000 nuovi appartamenti in Germania ogni anno, è "irraggiungibile" per questo periodo legislativo.

Il maggiore onere è rappresentato dagli storici aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (BCE) negli ultimi due anni. "I tassi per i prestiti ipotecari a dieci anni avevano temporaneamente quadruplicato intorno all'1% e sono ancora più del triplo rispetto al punto più basso."

Dullien si aspetta un'inversione di tendenza sul mercato immobiliare tedesco "al più tardi nel corso successivo del 2025, quando la BCE avrà notevolmente abbassato i tassi di interesse e questi tagli avranno un impatto sulla domanda di costruzione."

La BCE aveva aumentato i tassi di interesse chiave dieci volte di seguito a partire da luglio 2022 a causa dell'aumento dell'inflazione e li aveva mantenuti a un livello elevato da ottobre ad aprile 2024. Nel frattempo, il tasso di inflazione nella zona euro si è notevolmente ridotto e a giugno la banca centrale ha abbassato il tasso di interesse di 0,25 punti percentuali al 4,25%. "Completamente aperto" è ciò che accadrà a settembre, ha sottolineato la presidente della BCE Christine Lagarde.

Le associazioni del settore hanno invitato la politica a fare di più contro il calo della costruzione di alloggi. "La coalizione a traffico luce sottolinea la sua volontà di creare alloggi accessibili. Tuttavia, la volontà politica da sola non costruisce un solo appartamento", ha spiegato Tim Oliver Müller, CEO dell'associazione principale dell'industria edile tedesca. I nuovi requisiti e le regolamentazioni statali non aiutano. Müller ha elogiato le "snellite" regolamentazioni edilizie statali della Bassa Sassonia - altri stati federali dovrebbero "urgentemente" seguire questo esempio.

L'Associazione Centrale dell'Industria Edile Tedesca ha anche fatto appello perché gli stati e i comuni possano stimolare la costruzione di alloggi - le regolamentazioni edilizie statali sono "la spada più affilata" per semplificare la costruzione. La Bassa Sassonia ha stabilito una "vera Blueprint" per gli altri stati, ha elogiato il CEO principale Felix Pakleppa.

Ha elencato: i requisiti di distanza sono stati ridotti, consentendo di costruire edifici più grandi. L'obbligo di creare posti auto durante la costruzione di appartamenti cade anche. Inoltre, le possibilità per i conversioni o le estensioni dei mansardati sono diventate più semplici. "Se potessimo costruire così in tutti i 16 stati federali, verrebbero creati di nuovo più appartamenti accessibili."

Tuttavia, gli impulsi del governo federale sono "troppo deboli" per rimettere in moto la costruzione di alloggi, ha criticato Pakleppa. A causa dei tassi di interesse elevati e dei requisiti energetici più строги, la costruzione è diventata inaccessibile per molti - "o semplicemente non ha più senso."

L'Associazione Federale delle Società Edili e Immobiliari Tedesche (GdW) ha richiesto una "priorità assoluta di bilancio per la costruzione di appartamenti", come è stata introdotta per la costruzione di fonti di energia rinnovabile. Il Codice Edilizio deve essere progettato di conseguenza.

"Mantra-like", la GdW ha richiesto per molti mesi un programma a basso interesse per alloggi accessibili. "Un tasso di interesse del 1% potrebbe significativamente stimolare l'attività di costruzione e consentire nuovamente affitti garantiti e accessibili di dieci a dodici euro per metro quadrato." La GdW calcola che un sussidio di interesse del 1% sarebbe a costo zero per lo stato a causa delle entrate fiscali aumentate da un'industria edile rivitalizzata.

