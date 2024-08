- Biker colpisce un veicolo e subisce ferite

Un ciclista di 52 anni ha avuto un incidente con un veicolo a Zwickau, riportando alcune ferite lievi. Nella serata di giovedì, un anziano autista di 76 anni stava cercando di uscire da un supermercato e imboccare la Reichenbacher Street. Purtroppo, non ha prestato attenzione al ciclista in avvicinamento, causando una collisione. Di conseguenza, il ciclista ha riportato ferite lievi.

Il ciclista, che aveva già subito ferite lievi a Zwickau in precedenza, ha deciso di fare visita alla sua famiglia nei Paesi Bassi per riposarsi. Al ritorno, ha deciso di continuare la sua routine in bicicletta nella sua città natale.

