Big Lots chiude centinaia di negozi dopo aver avvertito che potrebbe andare in bancarotta.

Il dettagliante in liquidazione precedentemente aveva dichiarato di voler chiudere fino a 40 negozi nel suo ultimo rapporto trimestrale di giugno, quando aveva registrato una diminuzione delle vendite del 10% e una perdita di 205 milioni di dollari per il trimestre a causa del fatto che i clienti stanno riducendo la spesa. In un recente documento depositato presso le autorità competenti, Big Lots ha dichiarato che avrebbe aumentato il numero di chiusure a 315 negozi, come parte di un accordo di prestito aggiornato per garantire la sua situazione finanziaria.

Una lista specifica non è stata rivelata, ma Big Lots sta segnalando sconti di liquidazione in centinaia dei suoi 1.389 negozi sul suo sito web.

Big Lots ha dichiarato in una dichiarazione rilasciata martedì a CNN che sta "prendendo azioni decisive per operare in modo efficiente e sta revisionando la sua presenza nei negozi in modo continuo per garantire di essere nella posizione migliore per servire i suoi clienti e la sua attività".

Un portavoce della società ha dichiarato che, sebbene la "maggior parte" dei suoi negozi sia redditizia, sta prendendo la "difficile decisione di chiudere alcuni negozi poco performanti".

"Siamo certi che i passi che stiamo compiendo metteranno la società nella posizione migliore per il futuro mentre torniamo alle nostre radici, ci concentriamo sullo spazio degli acquisti convenienti e offriamo un valore inconfondibile ai nostri clienti", ha dichiarato Big Lots.

Il CEO Bruce Thorn aveva dichiarato in una nota stampa di giugno che la società "non ha raggiunto i suoi obiettivi di vendita principalmente a causa di un continuo rallentamento della spesa dei consumatori da parte dei nostri clienti principali, in particolare per gli articoli di alta gamma".

Tuttavia, il recente documento depositato presso le autorità competenti ha presentato un quadro più preoccupante della salute della società di 57 anni, dichiarando che c'è una "probabilità significativa" di un eventuale inadempimento su un prestito del 2022 e che c'è "serio dubbio" sulla capacità della società di continuare a operare.

La riduzione della spesa dei clienti su beni non essenziali ha colpito numerosi dettaglanti, addirittura portando alcuni fuori dal mercato. Conn's HomePlus, un dettagliante di mobili e elettronica di 134 anni, ha recentemente presentato istanza di fallimento e sta chiudendo tutti i suoi negozi. Bob's Stores e 99 Cents Only Stores hanno anche chiuso i battenti quest'anno.

Le azioni di Big Lots (BIG) sono scese di quasi il 90% nell'anno in corso.

