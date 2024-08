Biden vuole candidarsi con Harris la prossima settimana.

Biden e Harris volevano discutere dei "progressi" che hanno fatto nel ridurre i costi per i cittadini, come annunciato dalla Casa Bianca. L'inflazione è un problema centrale nella campagna. L'ex presidente e candidato repubblicano alle presidenziali Donald Trump incolpa l'amministrazione Biden per l'aumento repentino dei costi per i cittadini.

Durante il mandato di Biden, l'inflazione degli Stati Uniti è salita al 9,1% a giugno 2022, il livello più alto degli ultimi 40 anni. Tuttavia, le cause principali erano principalmente la pandemia di COVID-19 e l'invasione russa dell'Ucraina. Il tasso di inflazione è poi diminuito significativamente. Lo scorso giugno era al 3,0%.

L'81enne Biden ha annunciato il 21 luglio, dopo settimane di dibattito sulla sua idoneità mentale per un secondo mandato, che non si sarebbe candidato per la rielezione e ha sostenuto la vicepresidentessa Harris come sua successora. La 59enne è stata quindi nominata come nuova candidata presidenziale del Partito Democratico in un voto elettronico tra giovedì scorso e lunedì.

Biden si è tenuto in disparte dalla campagna da quando si è ritirato. Tuttavia, secondo un articolo della rivista politica "Politico", Harris vuole il sostegno di Biden in stati cruciali come il Michigan e la Pennsylvania, dove egli rimane popolare tra gli elettori bianchi più anziani.

La candidatura di Harris ha suscitato un nuovo entusiasmo tra i democratici, che è aumentato da quando ha annunciato martedì il governatore del Minnesota Tim Walz, un politico alla mano e spiritoso, come suo candidato alla vicepresidenza. I loro primi appuntamenti congiunti per la campagna sono stati seguiti da decine di migliaia di persone.

Harris ha raggiunto Biden nei sondaggi e ora ha un leggero vantaggio sul rivale repubblicano in diversi sondaggi recenti.

Il 10 settembre, Harris e Trump si sfideranno in un dibattito televisivo. ABC, la rete che ospita il dibattito, lo ha annunciato giovedì.

Non è chiaro se ci saranno altri dibattiti tra i due. Giovedì, Trump ha proposto tre dibattiti a settembre durante una conferenza stampa organizzata in fretta al suo Mar-a-Lago in Florida. Ha detto di essere impaziente di farlo perché "le cose devono essere chiarite".

