Biden sostiene l'affermazione di Israele secondo cui l'uccisione fatale dell'attivista americano in Cisgiordania da parte delle IDF non era intenzionale.

Secondo Israele, Aysenur Ezgi Eygi è stata tragicamente colpita dal fuoco delle Forze di Difesa Israeliane in modo involontario e indiretto un venerdì. Al momento, l'amministrazione Biden sta ancora indagando sulla sua morte.

Durante un briefing stampa sul prato sud della Casa Bianca, Biden ha dichiarato: "Stiamo raccogliendo più fatti. Sembra essere un incidente. Il proiettile ha rimbalzato a terra e poi l'ha colpita accidentalmente, ma stiamo chiarendo la situazione ora".

Gli ufficiali americani hanno criticato Israele per la morte di Eygi, avvenuta durante una protesta. In una dichiarazione precedente, il Segretario di Stato Antony Blinken ha definito la sua morte "non provocata e ingiustificata" e ha invitato Israele a implementare cambiamenti fondamentali nelle sue operazioni nella Cisgiordania.

Blinken ha sottolineato: "Nessuna persona dovrebbe essere colpita e uccisa per partecipare a una protesta. Nessuno dovrebbe rischiare la propria vita solo per esprimere le proprie opinioni". Ha anche menzionato che un secondo cittadino americano è stato colpito a morte dalle forze di sicurezza israeliane, definendo questa situazione "inaccettabile" e chiedendo cambiamenti.

In una precedente dichiarazione, l'IDF ha affermato che la morte di Eygi è avvenuta durante una "rivolta", mentre l'International Solidarity Movement (ISM), con cui Eygi stava lavorando come volontaria, ha descritto la protesta del 6 settembre come pacifica.

Eygi, originaria della Turchia, era una neolaureata dell'Università di Washington e stava lavorando come volontaria per lo stesso gruppo di attivisti pro-palestinesi di Rachel Corrie, una cittadina americana che ha perso la vita nel 2003 mentre tentava di fermare un bulldozer israeliano che demoliva case palestinesi a Gaza.

Secondo i dati del Ministero della Salute palestinese a Ramallah, dal ottobre le truppe e i coloni israeliani hanno ucciso quasi 700 palestinesi nella Cisgiordania occupata e a Est Gerusalemme. Questo conteggio non distingue tra miliziani e civili.

L'indagine dell'amministrazione Biden sulla morte di Eygi ha posto l'accento sulla politica, con gli ufficiali americani che criticano le azioni di Israele durante la protesta. L'incidente ha scatenato discussioni sull'accountabilità e sui possibili cambiamenti nelle operazioni militari israeliane.

L'affermazione di Antony Blinken secondo cui nessuno dovrebbe essere ucciso per esprimere le proprie opinioni in una protesta è un forte messaggio politico, che sottolinea la preoccupazione della comunità internazionale per i diritti umani nella regione.

