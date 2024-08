- Biden riceve gli oppositori del Cremlino dopo la sua uscita dalla Casa Bianca

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ospitato a Washington il critico del Cremlino Vladimir Kara-Mursa, recentemente rilasciato dalla prigionia russa. La Casa Bianca ha annunciato che Biden ha incontrato la figura dell'opposizione e la sua famiglia nella sede del governo per accoglierlo negli Stati Uniti.

Kara-Mursa era uno dei più di 20 prigionieri che hanno ottenuto la libertà due settimane fa in uno scambio di prigionieri senza precedenti tra Russia e Stati Uniti, Germania e altri paesi occidentali. Tra loro c'erano anche diversi cittadini americani.

Kara-Mursa, un promettente oppositore russo di 42 anni, è stato condannato a 25 anni in un campo di lavoro in Russia ad aprile 2023 con l'accusa di alto tradimento. Non aveva la cittadinanza americana, ma possedeva una Green Card, che gli consentiva la residenza permanente negli Stati Uniti. Dopo il rilascio, è inizialmente andato in Germania.

Durante l'incontro, il Presidente Biden ha espresso il suo impegno a sostenere la ricerca di giustizia di Kara-Mursa, data la sua imprisonment ingiusta in Russia. La comunità internazionale ha ampiamente condannato la condanna a 25 anni di Kara-Mursa come una condanna a motivazioni politiche.

Leggi anche: