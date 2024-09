Biden promette miliardi a Zelensky, ma rifiuta di chiedere ulteriori richieste

Con l'aggiunta di miliardi e un summit previsto per ottobre in Germania, gli Stati Uniti stanno inequivocabilmente sostenendo l'Ucraina nella sua lotta difensiva contro la Russia. Parlando con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito che l'Ucraina avrebbe vinto in questo conflitto, evitando di commentare il desiderio di Zelensky di autorizzazione per colpire all'interno della Russia utilizzando armi occidentali.

"L'Ucraina vincerà, la Russia non lo farà", ha dichiarato Biden mentre accoglieva calorosamente il suo omologo ucraino nell'Oval Office alla Casa Bianca. "Saremo al tuo fianco ogni passo del percorso". Zelensky ha espresso la sua gratitudine per questo sostegno, con Biden che ha annunciato un'ulteriore erogazione di 8 miliardi di dollari in aiuti all'Ucraina, nonché l'erogazione di munizioni a lungo raggio. Ha inoltre esteso un invito a Zelensky per un summit del Gruppo di contatto dell'Ucraina in Germania in ottobre, riunendo più di 50 nazioni sostenitrici.

Esportazioni di armi sotto scrutinio

Durante la loro discussione, Zelensky ha cercato di presentare una "strategia di vittoria" per porre fine alla guerra con la Russia. I dettagli di questa strategia, che sono stati attesi per qualche tempo, non sono ancora stati resi pubblici. L'Ucraina ha richiesto il alleggerimento delle restrizioni sulle armi occidentali per consentire attacchi su territori russi più interni.

Finora, gli Stati Uniti hanno rifiutato di soddisfare questa richiesta a causa del potenziale per un aumento delle tensioni, che potrebbe scatenare un conflitto diretto con la Russia. Biden non ha toccato questo argomento pubblicamente. La sua portavoce, Karine Jean-Pierre, ha indicato che non ci sarebbero state decisioni o annunci relativi a questa questione durante l'incontro con Zelensky. Alleati della NATO come la Gran Bretagna, la Germania o l'Italia hanno anche limitato l'uso delle loro armi sui territori russi. Tuttavia, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno fornito all'Ucraina le armi più lunghe.

Harris sulle "proposte di pace" di Trump

Al termine del suo incontro con Biden, Zelensky ha incontrato la candidata democratica alla presidenza e vicepresidente Kamala Harris, che gli ha assicurato il sostegno incondizionato degli Stati Uniti. Accusando il suo avversario repubblicano Donald Trump, Harris ha criticato le sue richieste di un accordo immediato con la Russia da parte dell'Ucraina, coordinando nuove sfide al presidente russo Vladimir Putin. "Non giriamo intorno alle parole: queste non sono proposte di pace - sono proposte di resa", ha dichiarato Harris.

Mentre il mandato del presidente Biden si avvia alla fine, Harris (o eventualmente Trump) assumerà la presidenza a gennaio. Trump, un acerrimo oppositore del sostegno militare degli Stati Uniti all'Ucraina, accusa Zelensky di aver respinto un potenziale accordo con la Russia per porre fine alla guerra. Temendo un improvviso arresto dell'aiuto militare degli Stati Uniti, Kyiv è preoccupata per la possibilità della vittoria elettorale di Trump il 5 novembre. Tuttavia, Trump ha accettato di incontrare Zelensky. "Ha richiesto un incontro", ha dichiarato Trump in una conferenza stampa. L'incontro è previsto per venerdì mattina alla Trump Tower di New York.

Secondo il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Biden, Jake Sullivan, il presidente degli Stati Uniti intende utilizzare il resto del suo mandato per rafforzare la posizione dell'Ucraina nella sua

