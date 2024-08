- Biden parla dei motivi per ritirarsi come candidato presidenziale

Il Presidente Joe Biden ha parlato in un'intervista delle ragioni del suo ritiro come candidato democratico alle elezioni presidenziali. Ha detto che il suo obiettivo era fare del suo meglio per proteggere la democrazia negli Stati Uniti e impedire la rielezione del repubblicano Donald Trump, come ha dichiarato alla CBS News durante la conversazione. "Dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo battere Trump", ha sottolineato l'81enne.

Joe Biden Spiega il Suo Ritiro

I sondaggi avevano previsto una corsa testa a testa tra lui e Trump, ha detto Biden. Tuttavia, i senatori e i rappresentanti del suo partito avevano espresso preoccupazioni sul fatto che la sua candidatura potesse anche danneggiare le loro possibilità di successo. Era preoccupato che la questione della sua candidatura potesse oscurare la campagna. "Pensavo che sarebbe stato una vera distrazione", ha detto. Inoltre, si era visto come un presidente di transizione verso una generazione più giovane nella campagna del 2020, ha spiegato Biden.

Biden aveva annunciato il suo ritiro come candidato circa tre settimane fa e aveva sostenuto la Vicepresidente Kamala Harris. Biden era stato duramente criticato dopo un dibattito televisivo largely insoddisfacente con Trump alla fine di giugno.

Dibattito Televisivo Disastroso

Anche gli amici del partito avevano iniziato a chiedersi, più o meno apertamente, se fosse ancora fisicamente e mentalmente adatto per un altro mandato. Inizialmente, Biden non era disposto a cedere. Tuttavia, ha annunciato il suo ritiro quasi un mese dopo il dibattito.

Per i Democratici, questo strano rimescolamento sembra aver dato i suoi frutti, solo tre mesi prima delle elezioni di inizio novembre. I recenti sondaggi suggeriscono che Harris e il suo nuovo candidato alla vicepresidenza, il Governatore Tim Walz, hanno maggiori possibilità di sconfiggere Trump. Tuttavia, nonostante il vento fresco tra i Democratici e l'entusiasmo rinnovato dei sostenitori del partito, è chiaro: secondo i sondaggi, è probabile che rimanga una corsa molto serrata.

