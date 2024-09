Biden onora James Earl Jones e ricorda la loro battaglia reciproca contro la balbuzie infantile.

Il martedì, Biden ha dichiarato di aver apprezzato Jones non solo per il suo eccezionale talento, ma anche per la sua capacità di superare un balbettio infantile e proiettare la sua voce oltre i propri limiti, proprio come ha fatto Biden stesso con il suo lifelong impedimento del linguaggio.

"La voce magnetica di Jones risuonava ovunque fosse udita, un'arma e un marchio che risuonava nell'anima degli spettatori in tutto il mondo", ha scritto Biden.

Secondo il suo agente, Jones è morto lunedì all'età di 93 anni.

Prima che la sua voce potente desse vita a iconici personaggi come Darth Vader in "Guerre stellari" e Mufasa in "Il re leone", e diventasse la voce di CNN, un traumatico evento infantile aveva causato un balbettio.

La sua paura di parlare lo aveva reso quasi muto, finché il suo insegnante di poesia delle superiori non lo aveva incoraggiato a recitare le sue poesie ad alta voce, aiutandolo a superare il suo difetto.

Dopo aver riacquistato la sua voce, questa divenne una delle più famose nella cultura popolare.

Jones ha avuto una lunga e prospera carriera a Hollywood, apparendo in film come "The Sandlot", "Field of Dreams" e "Coming to America", tra gli altri.

Secondo la dichiarazione di Biden del martedì, "attraverso leggendari personaggi, film, performance teatrali, pubblicità e radio, la sua voce irradiava un'aura di eleganza e dignità che esigeva rispetto e catturava la nostra attenzione".

I suoi ruoli, ha scritto Biden, "ci facevano fermare, rimanevano nella nostra memoria e ci spingevano a riflettere su temi come la razza, il potere, il bene e il male, e la nostra stessa esistenza nel mondo".

