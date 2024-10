Biden nutre riserve riguardo a un risultato sereno delle elezioni presidenziali statunitensi.

Joe Biden, l'attuale Presidente degli Stati Uniti, ha espresso dubbi sulla tranquillità delle prossime elezioni americane. Sembra sicuro che saranno giuste, ma non sa se saranno pacifiche. Biden ha espresso le sue preoccupazioni ai giornalisti, dicendo: "Sono sicuro che saranno libere e giuste. Non so se saranno pacifiche". Ha aggiunto: "La retorica di Trump e la sua reazione all'ultima elezione di cui non era soddisfatto sono state estremamente dannose".

A gennaio 2021, un gruppo di sostenitori fanatici di Trump ha assaltato il Campidoglio degli Stati Uniti a Washington, sede di entrambe le camere del Congresso. Questo incidente violento è avvenuto mentre la vittoria di Biden veniva formalmente confermata. Trump aveva precedentemente fomentato i suoi sostenitori con la falsa affermazione che la vittoria di Biden era il risultato di brogli. Aveva anche detto: "Lotta come un inferno". Purtroppo, cinque persone hanno perso la vita durante questo caos.

Nonostante questo, Trump continua a sostenere la narrativa dei brogli democratici. Lo scorso giovedì, in un evento elettorale, ha dichiarato: "Abbiamo vinto. Era un'elezione truccata", secondo ABC News. Le sue azioni post-elettorali sono anche al centro di un'indagine penale. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a Washington lo ha accusato di vari reati, tra cui cospirazione per defraudare gli Stati Uniti e cospirazione per ostacolare il diritto costituzionale di voto.

Di fronte a queste accuse in corso, i leader internazionali e le organizzazioni hanno espresso preoccupazione per lo stato della democrazia negli Stati Uniti d'America. Se eletto di nuovo, Trump ha promesso di avviare un'"indagine forense" sui risultati delle elezioni del 2020 in diversi stati chiave, il che potrebbe potenzialmente aumentare le tensioni in vista delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America del 2024.

Leggi anche: