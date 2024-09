Biden, l'attuale presidente degli Stati Uniti, sta pensando di fare un viaggio a Berlino.

Anche se il Presidente Joe Biden ha già messo piede in Germania in qualità di leader degli Stati Uniti, non è stato per un incontro uno-a-uno. Secondo fonti anonime, prima che il suo mandato termini, l'81enne intende rimediare a questa situazione.

Si dice che Biden stia pianificando una visita di due giorni in Germania a metà ottobre. Questa informazione è stata confermata anche da un articolo pubblicato dal quotidiano "The Hill", che ha riferito che Biden potrebbe anche recarsi a Berlino prima di proseguire per l'Africa. Se questi piani si materializzeranno, sarà la prima visita ufficiale del Presidente Biden alla capitale tedesca.

Tuttavia, non è stata ancora rilasciata alcuna conferma ufficiale. La Casa Bianca ha scelto di rimanere in silenzio quando interrogata sulla questione. Né il portavoce del governo tedesco né l'Ufficio del Presidente federale, responsabile dell'organizzazione delle visite di stato, hanno offerto alcun commento. Analogamente, l'Ambasciata degli Stati Uniti a Berlino ha mantenuto il silenzio, rimandando le domande alla Casa Bianca.

Anche se Biden ha partecipato alla summit del G7 a Elmau nel 2022 e ha fatto una sosta per rifornirsi alla base militare di Ramstein in un'altra occasione, non ha intrapreso una visita di lavoro o di stato in Germania durante il suo mandato come Presidente.

Biden ha annunciato il suo ritiro dalla corsa presidenziale sotto notevole pressione del suo stesso partito in luglio, aprendo la strada alla Vicepresidente Kamala Harris. I dettagli sulla sua visita in Africa non sono ancora stati rivelati. Nonostante la sua promessa di visitare il continente africano da tempo, Biden ha dovuto rimandare il viaggio più volte. Tuttavia, ha recentemente accennato ai suoi piani di visitare l'Angola senza fornire ulteriori dettagli.

La visita prevista del Presidente Biden in Germania a metà ottobre, come riferito, sarebbe la sua prima visita ufficiale alla capitale tedesca come Presidente. Inoltre, se i suoi piani di visitare Berlino e poi l'Africa si realizzeranno, la Germania sarà uno dei paesi che visiterà durante il suo mandato.

