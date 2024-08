Biden: l'accordo di Gaza potrebbe impedire all'Iran di attaccare Israele

Dopo l'uccisione del capo estero di Hamas in Iran, Israele si prepara a una possibile rappresaglia. Gli Stati Uniti sperano di calmare la situazione con progressi in un cessate il fuoco a Gaza, potenzialmente scoraggiando Tehran da un attacco.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ritiene che l'Iran potrebbe astenersi dalla sua minacciata rappresaglia contro Israele in caso di un breakthrough nelle trattative per un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza. Chiamato dai reporter, Biden ha risposto: "È la mia aspettativa, ma vedremo."

Giovedì, sotto la pressione degli Stati Uniti, del Qatar e dell'Egitto, è prevista una potenzialmente decisiva sessione di trattative per un cessate il fuoco e un accordo di rilascio degli ostaggi, probabilmente nella capitale del Qatar, Doha. A differenza di Israele, l'organizzazione terroristica Hamas ha finora rifiutato di partecipare, dichiarando: "Non negozieremo sotto il fuoco". Il "Wall Street Journal" ha citato mediatori arabi dicendo che le trattative indirette continueranno anche se Hamas non partecipa, con l'organizzazione islamica informata delle condizioni discusse per un cessate il fuoco.

In attesa di una possibile rappresaglia

In un messaggio da Gaza ai mediatori arabi, il leader di Hamas Yahya al-Sinwar ha dichiarato lunedì sera che se Israele è serio nella negoziazione e nell'inclusione di Hamas, deve prima interrompere le sue operazioni militari nella Striscia di Gaza, ha riferito il giornale. Sinwar è creduto si nasconda nella vasta rete di tunnel di Hamas sotto la striscia costiera sigillata.

"Vogliamo che tutti si presentino giovedì, si rimboccano le maniche e si mettano al lavoro", ha detto John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, a Washington. "E allo stesso tempo, stiamo osservando molto da vicino ciò che l'Iran e i suoi proxy potrebbero fare questa settimana". Secondo i resoconti dei media, la Casa Bianca è preoccupata che un attacco iraniano e di Hezbollah potrebbe sabotare le trattative per un cessate il fuoco e mandare all'aria un potenziale accordo. "Sarà difficile", ha detto Biden. "Vedremo cosa farà l'Iran e vedremo cosa accade se ci sarà un attacco. Ma non mi arrendo."

Rimane incerto se e quando l'Iran e Hezbollah attueranno gli attacchi di rappresaglia minacciati dopo l'uccisione di un comandante militare di Hezbollah in Libano e del capo estero di Hamas nella capitale iraniana Tehran. "L'Iran e Hezbollah non sanno cosa fare. Ci sono molti piani, ma ancora nessuna decisione", ha detto un ufficiale degli Stati Uniti al portale delle notizie "Axios". Come principale alleato di Israele, gli Stati Uniti hanno dispiegato forze militari aggiuntive nella regione per la deterrenza e per proteggere Israele e i propri soldati. C'è il timore che una rappresaglia contro Israele possa portare a una guerra più ampia nel Medio Oriente.

