Biden istigerà il suo gabinetto ad accelerare i loro sforzi in una spinta finale per plasmare la sua eredità durante un incontro conclusivo.

Egli impartirà ai suoi ministri l'ordine di produrre il maggior numero possibile di compiti – che si tratti di fondi distribuiti, programmi e politiche appena svelati o di completare i progetti precedentemente annunciati, secondo quanto riferito dalla fonte.

A un anno dal suo ultimo incontro con il Consiglio dei ministri e a soli quattro mesi dall'insediamento del nuovo presidente, la posizione di Biden in questa riunione è notevolmente diversa dal suo ultimo discorso pubblico ai suoi alti funzionari.

Non è più un candidato alla presidenza, ma ora si confronta con i suoi ultimi mesi in carica. La sua improvvisa uscita dalla campagna elettorale lo scorso estate ha scombussolato il personale della Casa Bianca, costringendoli a redigere in fretta un'agenda dell'ultimo minuto non considerata in precedenza a seguito della sua decisione.

L'obiettivo di Biden è lasciare il pubblico americano senza dubbi sulle sue realizzazioni e sigillare quanto più possibile della sua eredità, nel caso in cui l'ex Presidente Donald Trump tornasse nuovamente alla Casa Bianca.

"Sarà risoluto nel rendere il popolo americano consapevole di ciò che l'amministrazione Biden-Harris ha fatto per loro e insisterà perché il suo Consiglio dei ministri gli presenti direttamente qualsiasi ostacolo o difficoltà incontrata nel tentativo di raggiungere i loro obiettivi", ha spiegato la fonte.

La fonte ha sottolineato la notevole crescita registrata nelle ultime settimane, come la riduzione dei tassi di interesse e lo "scambio di prigionieri più grande e complesso" della storia degli Stati Uniti.

Tuttavia, ci sono ancora diversi punti importanti sulla lista delle cose da fare di Biden, tra cui un accordo di pace e di liberazione degli ostaggi nel Medio Oriente. I funzionari dell'amministrazione sono scettici sulla possibilità di raggiungere un accordo prima che Biden lasci l'incarico e le tensioni nella regione continuano ad aumentare.

Durante la riunione, la dottoressa Jill Biden aggiornerà il Consiglio dei ministri su un'iniziativa di ricerca sulla salute delle donne della Casa Bianca, segnando la sua prima partecipazione a una sessione del genere. Le precedenti first lady hanno partecipato ai consigli dei ministri dei loro mariti.

"Il presidente incoraggerà il suo Consiglio dei ministri a mettersi in moto e a rendere i prossimi quattro mesi altrettanto produttivi di qualsiasi altro periodo della nostra amministrazione", ha concluso la fonte. "La maggior parte del Consiglio dei ministri ha fatto parte della squadra del Presidente Biden sin dal primo giorno e questa riunione offrirà loro l'opportunità di rivedere i progressi monumentali che hanno fatto insieme e di strategizzare su come possono continuare a stabilire record nei ultimi mesi dell'amministrazione Biden-Harris".

