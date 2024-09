Biden intende consolidare definitivamente la partnership Quad attraverso un vertice nella sua città natale.

Il partenariato attuale sta per entrare in una nuova fase poiché metà dei suoi massimi responsabili - il Presidente Biden e il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida - sono in procinto di dimettersi. Con l'obiettivo di lasciare un'impronta duratura sulla sua politica estera, il presidente si sta rivolgendo a alleanze come il Quad per inaugurare un capitolo diplomatico finale, contrastando l'influenza crescente della Cina mentre si prepara a passare il testimone a una nuova leadership.

Il prossimo cambio di potere negli Stati Uniti, con opzioni per il leader come la Vicepresidente Kamala Harris o l'ex Presidente Donald Trump e le loro politiche previste verso le alleanze e la Cina, potrebbe gettare un'ombra significativa su questo incontro del fine settimana. Mentre il quartetto strategizza i prossimi passi, valuterà la direzione e l'approccio in arrivo.

Il Quad, che il Presidente Biden ha elevato a livello superiore all'inizio del suo mandato, serve come pietra angolare vitale della sua strategia Indo-Pacifico. Le discussioni anticipate riguardo al comportamento controverso della Cina nel Mar Cinese Meridionale saranno probabilmente in primo piano quando i leader si uniranno sabato, come hanno suggerito gli ufficiali USA.

Il consigliere per la sicurezza nazionale John Kirby ha comunicato l'aspettativa che i leader discuteranno degli ostacoli persistenti nella regione a causa delle attività militari aggressive della Cina, delle pratiche commerciali indesiderate e delle complicazioni relative allo Stretto di Taiwan.

Durante il loro quarto incontro, i leader sono attesi per annunciare sviluppi in materia di sicurezza marittima e collaborazione tra le guardie costiere. Inoltre, si concentreranno sulla collaborazione per le iniziative di aiuto umanitario e risposta ai disastri, miglioramento dell'infrastruttura e tecnologie emergenti.

L'annuncio più personale per il presidente sarà il lancio di un'iniziativa congiunta per combattere il cancro insieme ai leader del Quad. Questo progetto, un'estensione dell'iniziativa del presidente "Cancer Moonshot", mira a ridurre i casi di cancro del collo dell'utero nella regione Indo-Pacifico promuovendo screening del cancro del collo dell'utero e vaccinazioni contro il papillomavirus.

Il "Cancer Moonshot" è uno dei progetti più personali del presidente alla Casa Bianca, ispirato dalla perdita del figlio Beau a causa del cancro al cervello. Il programma, fondato per eradicare il cancro, ha ricevuto ulteriore finanziamento nel 2022 per potenziare la ricerca di avanguardia sul cancro.

Mentre il presidente cerca di lasciare un tocco personale nel suo ultimo incontro con i Primo Ministri Kishida, Albanese e Modi, li accoglierà a Wilmington, Delaware, a circa 100 miglia a nord di Washington D.C., casa di circa 71.000 persone. Originariamente previsto per il governo indiano per ospitare la summit del Quad quest'anno, i ruoli sono stati scambiati mentre il mandato del presidente giungeva al termine. I leader si riuniranno a New York City per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite subito dopo questo incontro.

Durante il corso di connessione con ciascun leader, Biden si impegnerà in incontri privati nella sua residenza del fine settimana, dove egli risiede spesso. Incontrerà Albanese venerdì, seguito da sessioni con Kishida e Modi sabato. Queste conversazioni confidenziali rimarranno nascoste alla vista dei media, diversamente dalle normali riunioni bilaterali del presidente in cui i reporter solitamente assistono almeno a una parte dell'evento.

L'incontro principale del Quad si svolgerà all'Accademia Archmere, un'istituzione cattolica privata che Biden ha frequentato a Claymont, Delaware. Il programma include una riunione dei leader, un evento Cancer Moonshot e una cena privata.

Molti presidenti degli Stati Uniti hanno utilizzato le loro residenze personali per stringere legami stretti con i leader mondiali. Nel 1983, il Presidente Reagan e la First Lady Nancy Reagan hanno accolto la Regina Elisabetta II e il Principe Filippo nella loro tenuta nella catena montuosa di Santa Ynez, in California. La pioggia ha impedito i piani di equitazione, ma i reali hanno comunque visitato i Reagan durante un pranzo a tema messicano.

Il Presidente George W. Bush ha invitato due volte il Presidente russo Vladimir Putin nelle sue case di famiglia - una volta nella sua tenuta a Crawford, Texas, nel 2001, e ancora una volta a Walker's Point, il compound della famiglia a Kennebunkport, Maine, nel 2007. Durante questi incontri, i leader sono andati a pesca e hanno discusso i sistemi di difesa missilistica durante i loro colloqui.

Trump, mentre era in carica, spesso estendeva inviti alla sua tenuta Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, a vari leader mondiali. Un forum con il Primo Ministro giapponese Shinzo Abe ha incluso un pomeriggio di golf e si è trasformato in una sessione strategica diplomatica improvvisata, mentre i leader apprendevano di un lancio missilistico inaspettato da parte della Corea del Nord durante una cena al club privato.

Mentre Biden abbraccia la sua propria diplomazia di casa questo fine settimana, Kirby sottolinea la sua intenzione di offrire ai leader "un luogo e una comunità che hanno modellato così tanto il pubblico servitore e il leader che è diventato". Aggiunge: "È anche un riflesso della sua convinzione che, come la politica, anche la politica estera è personale".

