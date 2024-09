Biden indossa e segna un cappello di campagna "Trump 2024".

In Pennsylvania, Biden ricorda le vittime degli attentati dell'11 settembre e un sostenitore di Trump gli regala un berretto. Ride e se lo mette, scatenando un fenomeno sul web.

Il berretto non era della misura giusta: Durante una visita in Pennsylvania, l'ex Presidente Biden ha raccolto un berretto rosso con la scritta "Trump 2024", un gadget della campagna elettorale per il candidato repubblicano alla presidenza, Donald Trump, che intende riprendere la Casa Bianca e viene visto come una minaccia per la democrazia americana da Biden.

In un incontro con i pompieri a Shanksville, in Pennsylvania, per commemorare gli attentati dell'11 settembre del 2001, un sostenitore di Trump ha regalato a Biden il berretto. L'81enne, che già indossava un berretto nero, lo ha sostituito con quello rosso.

Un video di Biden che ride mentre indossa il berretto della campagna del suo avversario è diventato virale sui social media. La squadra di Trump ha risposto prontamente: "Grazie mille, Joe!", pubblicato sul servizio di messaggistica X.

Biden si è ritirato dalla corsa presidenziale il 21 luglio, mentre crescevano le preoccupazioni per la sua salute mentale e fisica. La sua disastrosa performance nel dibattito televisivo contro Trump un mese prima aveva segnato il declino della sua carriera politica.

Il gesto a favore di Trump durante la visita di Biden ha creato inaspettatamente un momento virale, con un video dell'ex Presidente che indossa il berretto "Trump 2024" che ha attirato molta attenzione. Nonostante abbia lasciato la corsa presidenziale, le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024 rimangono un argomento di spicco nel panorama politico, con Donald Trump che ha annunciato la sua intenzione di candidarsi di nuovo.

