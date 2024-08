- Biden inaugura formalmente Harris come democratico alla convention del partito.

Il Presidente Joe Biden degli Stati Uniti ha passato il testimone al nuovo candidato in pole position del Partito Democratico, Kamala Harris, dopo la sua decisione di ritirarsi dalla corsa alla rielezione. In un discorso appassionato alla Convenzione Nazionale Democratica di Chicago, Biden ha chiesto: "Siete pronti a votare per Kamala Harris e Tim Walz?". Ha continuato: "Siete pronti a votare per la libertà?". Ha sottolineato il suo ottimismo, dicendo: "I giorni migliori non sono dietro di noi, ma sono proprio dietro l'angolo". Il pubblico ha risposto con una serie di incitamenti.

Biden ha annunciato il suo ritiro dalla corsa alla rielezione a luglio. Il presidente ha affrontato critiche intense da parte dei membri del suo partito, con preoccupazioni sulla sua età e sulla sua capacità mentale. Harris, però, ha colto l'opportunità e ha saputo unire rapidamente il partito intorno a sé. Walz, d'altra parte, è stato nominato come suo candidato alla vicepresidenza.

Il ritiro di Presidente Joe Biden dalla corsa alla rielezione ha scatenato le elezioni, con Kamala Harris che emerge come nuovo candidato del Partito Democratico. Kamala Harris si sta preparando per le elezioni imminenti, con l'obiettivo di mantenere i valori e le politiche stabilite durante il mandato di Biden.

