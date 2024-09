Biden impara le tradizioni delle mutande portatrici di fortuna dal vincitore dell'allenatore della NCAA

Traduzione:

Negli anni, numerosi team sportivi vittoriosi, inclusi quelli guidati dai predecessori del Presidente Joe Biden, sono stati invitati alla Casa Bianca. Tuttavia, l'atmosfera di questi incontri era diversa da qualsiasi altra cosa martedì.

In modo insolito, un presidente si è trovato coinvolto in una conversazione pubblica su una superstizione particolare - l'intimo con motivi portafortuna.

Sulla scena è entrato il coach della squadra di basket maschile dell'Università del Connecticut, Dan Hurley. A 51 anni, Hurley ha guidato i Huskies a due titoli consecutivi ad aprile e ha portato la sua squadra vincente nella East Room. Il coach non si vergogna del suo intimo fortunato, simile a slip.

Andrea, la moglie di Hurley, ha iniziato questa tradizione regalando al marito slip con draghi disegnati perché, a quanto pare, è un 12enne dentro.

Martedì, Hurley sembrava entusiasta di essere tornato al 1600 di Pennsylvania Avenue e sembrava aperto a discutere delle leggende degli slip: "Menzioniamo sempre questa credenza. Ogni volta che entriamo in un'arena, è 'I campioni sono qui!'"

Biden, a conoscenza degli slip di Hurley con basilischi mistici, ha scherzato: "Pensavo che avessi iniziato con i draghi?"

"Non solo draghi", ha risposto Hurley.

"Ho squali, ho lupi. Seguo la mano vincente. In realtà, non lascio solo i draghi giocare le partite, li indosso anche come premio - per i draghi."

Hurley ha poi indicato la sua vita, "Sono attualmente indosso."

Il pubblico ha riso insieme al presidente.

Dopo la rivelazione, Hurley ha ammesso di sentirsi nervoso, anche con le esperienze passate: "Pensavo che sarebbe stato più facile al secondo anno. 'Oh, cavolo, sono già stato alla Casa Bianca'.

Ma questo è spaventoso come la merda", ha confessato il coach di UConn.

Biden ha riso e Hurley ha scherzosamente coperto la bocca.

In precedenza, durante la giornata, la squadra femminile di basket della South Carolina ha ricevuto un'accoglienza più riflessiva.

Guidata dall'allenatrice Dawn Staley, le Gamecocks hanno registrato una stagione di campionati nazionali imbattuti. Staley ha espresso gratitudine mentre collegava la visita alla Casa Bianca alla storia del suo stato natale, la South Carolina.

"Questo momento significa tanto per la mia squadra. Rappresenta il viaggio del mio stato - come la bandiera confederata è stata rimossa dal nostro Campidoglio, un simbolo che rappresentava la divisione e l'esclusione", ha dichiarato Staley.

"Non si trattava solo di rimuovere un simbolo; si trattava di persone che si univano per una visione condivisa di progresso, giustizia e uguaglianza", ha continuato.

"Oggi, la mia squadra, il mio staff e io siamo qui a rappresentare la diversità, l'inclusività e l'unità. Spero che questo momento ispiri voi, la mia squadra, a riflettere sul potere che deriva dall'unirsi per un obiettivo comune e fare le cose nel modo giusto."

Staley ha anche espresso la sua gratitudine a Biden per il suo impegno per il paese.

"Vorrei ringraziare il Presidente Biden per il suo leadership. Ammiriamo il suo servizio e crediamo sinceramente nel suolegacy che continua in noi tutti", ha espresso, suscitando applausi.

Biden, non volendo far partire Staley troppo presto, ha detto: "Lasciate che vi dica una cosa. Tutti quelli che ricoprono cariche pubbliche in South Carolina, pregate che lei (Staley) continui ad allenare e non corra".

Di nuovo, risate hanno riempito la East Room.

Dopo la discussione divertente sull'intimo portafortuna, il Presidente Biden ha menzionato: "Immagino che ogni sport abbia le sue superstizioni". Il successo della squadra di basket maschile di UConn in campo è evidente, poiché continuano a dominare nel loro sport.

Leggi anche: