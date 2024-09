Biden, il presidente degli Stati Uniti, ha promesso di aumentare l'aiuto americano all'Ucraina.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso un aumento dell'aiuto all'Ucraina da parte degli Stati Uniti, compreso circa $7,9 miliardi (circa €6,8 miliardi) in assistenza militare e munizioni fresche per l'artiglieria a lungo raggio.

Il giovedì, Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno per attuare "ulteriori azioni" per aiutare l'Ucraina nel suo conflitto in corso, seguito all'invasione della Russia. È stato organizzato un incontro tra Biden e il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy più tardi quella sera a Washington D.C.

