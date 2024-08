Biden ha avuto una conversazione con Netanyahu in un giorno cruciale nei negoziati di pace di Gaza mercoledì.

La Vicepresidente, Kamala Harris, ha partecipato a una conversazione cruciale durante i negoziati per la tregua a Gaza. In precedenza, Antony Blinken, il Segretario di Stato degli Stati Uniti, aveva menzionato in Israele che questa potrebbe essere l'ultima occasione per un accordo. Biden ha fatto la chiamata da Santa Ynez, in California, dove si trovava in vacanza.

Martedì, Netanyahu ha suggerito che un accordo di pace con gli ostaggi e Gaza potrebbe non avvenire, mentre sottolineava che le truppe delle Forze di Difesa di Israele sarebbero rimaste al corridoio di Philadelphi sul confine tra Egitto e Gaza. Si tratta di un problema spinoso nei negoziati in corso.

Rappresentanti di diversi partiti hanno tenuto riunioni questa settimana per definire i dettagli di un accordo, dopo la presentazione di una proposta di compromesso da parte degli Stati Uniti, dell'Egitto e del Qatar lo scorso venerdì. Bill Burns, direttore della CIA, e altri negoziatori di alto livello sono attesi a Cairo per ulteriori discussioni questo weekend.

Blinken ha dichiarato martedì che, despite le dichiarazioni di Netanyahu, Israele ha acconsentito ai dispiegamenti delle Forze di Difesa di Israele da Gaza secondo l'ultima proposta degli intermediari per avvicinarsi a una tregua con Hamas.

Rispondendo alle domande dei reporter, Blinken ha detto: "L'accordo è molto preciso riguardo alla tempistica e alle posizioni del ritiro delle Forze di Difesa di Israele da Gaza, e Israele ha acconsentito a questo".

Blinken e i suoi colleghi americani hanno rifiutato di rivelare i dettagli della proposta presentata lo scorso fine settimana. L'accordo è strutturato in tre fasi, che culmina nel completo ritiro delle Forze di Difesa di Israele da Gaza. Tuttavia, gli ufficiali israeliani hanno ripetutamente espresso la loro preoccupazione per trovare una soluzione per garantire la sicurezza del confine tra Egitto e Gaza, che ha a lungo servito come canale per il contrabbando.

La posizione delle truppe dell'esercito nel corridoio di Philadelphi e la possibilità che i palestinesi tornino alle loro case nel nord sono state tra le principali ostacoli nei negoziati per la tregua tra Israele e Hamas. Hamas ha insistito su un completo ritiro delle Forze di Difesa di Israele da Gaza e il diritto dei cittadini di tornare alle loro case.

Blinken ha condiviso che Netanyahu ha confermato il consenso di Israele alla proposta di mediazione e, di conseguenza, il suo piano dettagliato per il ritiro durante il loro incontro.

Un alto funzionario dell'amministrazione americana ha energicamente contraddetto le dichiarazioni di Netanyahu sul non ritiro, definendole "affermazioni irragionevoli" che "non aiutano a concludere un accordo di

Leggi anche: