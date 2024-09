Biden gioca con l'umorismo dell'età prima di diventare sincero.

Addio del Leader USA alla Scena Globale: il Presidente Biden si Congeda dal Discorso Annuale dell' Assemblea Generale dell'ONU. Nel suo intervento, ha trattato vari affari globali, ma ha infuso ottimismo.

All'Assemblea Generale dell'ONU di New York, l'81enne Presidente Joe Biden ha iniziato il suo discorso con una battuta sulla sua età, "Potrei sembrare un quarantenne pieno di energie, ma so che non è così." Riconoscendo che era la sua quarta e ultima apparizione come Presidente USA all'assemblea, ha riflettuto su un importante capitolo di storia. Sorridendo per il suo viaggio politico, Biden ha evidenziato i suoi successi nell'atteso discorso.

L'addio di Biden dalla piattaforma dell'ONU ha rappresentato un evento importante durante il dibattito dell'assemblea. Con una posizione migliore rispetto al suo predecessore scettico dell'ONU, Donald Trump, l'influenza di Biden sulla cooperazione internazionale sarà mancata. Con la sua uscita prevista per gennaio, il dibattito sul suo età ha portato al suo ritiro dalle nomination presidenziali democratiche del 2024 poche settimane prima. Ora, la Vice Presidente Kamala Harris guiderà la corsa del partito.

Riguardo all'Ucraina sotto attacco da parte della Russia, Biden ha esortato la comunità internazionale a non vacillare nel sostegno. "Non dobbiamo stancarci, non dobbiamo distogliere lo sguardo e non abbandoneremo il nostro sostegno all'Ucraina." Riguardo ai fallimenti di Putin, Biden ha dichiarato, "Ha cercato di distruggere l'Ucraina, ma l'Ucraina rimane libera. Ha cercato di indebolire la NATO, ma la NATO è diventata più forte e unita che mai."

Biden ha posto una domanda pressante: "Insisteremo nei nostri sforzi per rafforzare la vittoria dell'Ucraina e mantenere la sua indipendenza, o permetteremo che gli ostilità riaffiorino e distruggano una nazione?"

Conflitti in Aumento

Inoltre, Biden ha espresso preoccupazione per un conflitto più ampio in Libano. "Nessuno vuole un conflitto più ampio," ha dichiarato. Nonostante l'escalation del conflitto in corso tra Israele e la milizia Hezbollah in Libano, una soluzione diplomatica è ancora possibile. Biden si è mostrato preoccupato per la guerra a Gaza, iniziata l'8 ottobre, scatenata dagli attacchi islamici radicali di Hamas su Israele. Il sostegno di Hezbollah a Hamas ha peggiorato la situazione, intensificando gli attacchi su Israele dall'inizio della guerra.

"Porre fine a questa guerra e raggiungere un accordo," ha suggerito Biden. Una tregua mediata dagli Stati Uniti, Qatar ed Egitto porterà "i prigionieri a casa" e allevierà "la sofferenza nella Striscia di Gaza, concludendo così la guerra," ha dichiarato.

Riguardo al Sudan, zona di conflitto, Biden ha insistito, "Il mondo deve smettere di armare i generali, presentare una voce unita e dire loro di fermare la distruzione del loro paese." L'aiuto umanitario per il popolo sudanese non deve essere ostacolato. La guerra civile prolungata ha scatenato "uno dei peggiori crisi umanitarie del mondo," ha avvertito Biden, con otto milioni di persone sull'orlo della fame e atti orribili. "Fermate questa guerra immediately."

Da aprile 2023, c'è stata una lotta per il potere tra il leader de facto Abdel Fattah al-Burhan, che controlla l'esercito, e il suo ex vice, Mohamed Hamdan Daglo, con la sua milizia Rapid Support Forces. Questo conflitto ha scatenato l'esodo di rifugiati più grande mai registrato, causando milioni di persone sfollate o in fuga - molte di loro più volte.

Il Potere della Speranza

Despite le crisi globali, tra cui l'Ucraina, Gaza e Sudan, tra le altre, Biden ha espresso ottimismo. "Conosco queste sfide: i conflitti in Ucraina, Gaza e Sudan; la crisi climatica; le società frantumate; le democrazie in pericolo," ha detto. "Tuttavia, le esperienze e le prospettive di secolo mi hanno instillato la speranza." Ha fatto riferimento a dispute internazionali come la guerra del Vietnam, l'apartheid in Sud Africa e gli attacchi dell'11 settembre, come esempi di come la comunità internazionale si sia unita per affrontare le avversità.

Nel suo discorso finale, Biden ha invitato i leader mondiali a priorizzare il benessere dei loro cittadini. "Miei stimati colleghi, non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che ci sono valori che trascendono il potere. Sono il tuo popolo." Dopo mezzo secolo di servizio pubblico, ha passato il destino della nazione a una nuova generazione. "Non dimenticate: serviamo il popolo, non il contrario," ha notato. Il futuro appartiene a coloro che sbloccano il pieno potenziale del loro popolo.

Biden ha anche chiamato alla cooperazione globale. "Ricordiamo, miei stimati colleghi, che non c'è nulla che non possiamo raggiungere se lavoriamo insieme: uniamoci!" Insieme, siamo più forti delle singole parti.

Nel suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, il Presidente Biden ha espresso preoccupazione per il conflitto in corso in Sudan e ha esortato la comunità internazionale a smettere di armare i generali, chiedendo una voce unita per fermare la distruzione del Sudan. A causa della guerra civile prolungata, il Sudan sta affrontando attualmente una delle peggiori crisi umanitarie del mondo, con otto milioni di persone sull'orlo della fame.

Con l'uscita degli Stati Uniti dalla piattaforma dell'ONU, l'influenza del Presidente uscente Biden sulla cooperazione internazionale sarà molto sentita, soprattutto in paesi come il Sudan che hanno fatto affidamento sui suoi sforzi per la pace e l'aiuto umanitario.

Leggi anche: