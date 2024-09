Biden garantisce miliardi per Zelensky, ma non fa una richiesta.

Gli Stati Uniti stanno intensificando l'assistenza all'Ucraina nel suo conflitto contro la Russia, promettendo un miliardo di dollari in aiuti aggiuntivi e organizzando un summit in Germania il mese prossimo. Il presidente Joe Biden, durante l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che l'Ucraina trionferà in questo conflitto. Biden ha evitato di commentare le aspirazioni di Zelensky per l'autorizzazione occidentale a colpire obiettivi all'interno del cuore della Russia.

"La Russia non trionferà, l'Ucraina trionferà", ha detto Biden accogliendo Zelensky nell'Oval Office alla Casa Bianca, "e staremo al tuo fianco ogni passo del cammino". Zelensky ha espresso gratitudine per questo sostegno. Oltre ai 8 miliardi di dollari di aiuti aggiuntivi, Biden ha fornito munizioni a lunga gittata e ha invitato Zelensky a un summit del Gruppo di contatto dell'Ucraina in Germania ad ottobre, a cui parteciperanno oltre 50 nazioni sostenitrici.

Restrizioni sulle armi rimangono un pomo della discordia

Durante il suo dialogo con Biden, Zelensky ha presentato la sua strategia per la vittoria per porre fine alla guerra con la Russia. I dettagli di questa strategia, che circolano da giorni, sono ancora riservati. L'Ucraina ha fatto pressione sui suoi alleati per sollevare le restrizioni sui armi occidentali per lanciare offensive contro i bersagli all'interno della Russia.

Gli Stati Uniti, finora, sono stati riluttanti, temendo un'escalation che potrebbe portare a un conflitto totale con la Russia. Biden non ha commentato pubblicamente su questa questione. La sua portavoce, Karine Jean-Pierre, ha indicato che non ci sono decisioni o annunci previsti su questo argomento durante l'incontro con Zelensky. Altri paesi NATO come la Gran Bretagna, la Germania e l'Italia hanno limiti rigorosi sull'uso delle loro armi contro i bersagli russi. Tuttavia, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno fornito all'Ucraina armi con la massima gittata.

Harris respinge le "proposte di resa" di Trump

Dopo il suo incontro con Biden, Zelensky ha incontrato la candidata presidenziale democratica e vicepresidente Kamala Harris, che ha confermato il "costante" sostegno degli Stati Uniti. Harris ha affermato che il popolo ucraino si difende da un tiranno. Ha condannato le richieste del suo rivale repubblicano, Donald Trump, per l'Ucraina di accordarsi rapidamente con la Russia per porre fine alla guerra. Queste richieste rispecchiano le stesse richieste del presidente russo Vladimir Putin, ha detto Harris. "Sia chiaro: queste non sono proposte di pace - sono proposte di resa".

Biden sarà succeduto da Harris o Trump a gennaio. Trump è un critico feroce dell'aiuto militare degli Stati Uniti all'Ucraina e accusa Zelensky di aver rifiutato un "accordo" con la Russia per porre fine alla guerra. Se Trump vince le elezioni presidenziali l'8 novembre, Kiev teme che l'aiuto militare degli Stati Uniti cesserà presto. Tuttavia, Trump ha accettato di incontrare Zelensky. "Ha richiesto un incontro", ha rivelato Trump in una conferenza stampa. L'incontro è previsto per venerdì mattina alla Trump Tower di New York.

Secondo il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Biden, Jake Sullivan, Biden intende utilizzare i giorni rimanenti del suo mandato per rafforzare la posizione dell'Ucraina nel suo conflitto con la Russia. Biden mira a mettere l'Ucraina nella posizione più vantaggiosa per trionfare nei prossimi quattro mesi.

L'addizionale miliardo di dollari di aiuti porta l'assistenza totale degli Stati Uniti all'Ucraina a 8 miliardi di dollari durante questo conflitto. despite Ukraine's plea for lifting weapons restrictions, the US and other NATO nations such as Britain and Germany continue to impose strict limits on using their weapons against Russian targets.

