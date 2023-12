Biden firma la legge sulla politica di difesa da 886,3 miliardi di dollari

Il disegno di legge sulla politica di difesa prevede il più grande aumento per i membri del servizio in più di due decenni, estende temporaneamente un controverso programma di sorveglianza e rafforza la posizione degli Stati Uniti nella regione indo-pacifica per scoraggiare le azioni cinesi.

È stato approvato sia dalla Camera che dal Senato ed è lungo quasi 3.100 pagine.

Questa è una notizia dell'ultima ora e sarà aggiornata.

