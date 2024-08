Biden esprime apertamente il suo forte sostegno a Harris.

Dopo che Biden aveva concluso il suo discorso di 60 minuti, la Vicepresidente Harris è salita sul palco e i due hanno condiviso un lungo abbraccio. In precedenza, durante la giornata, il Presidente aveva elogiato la sua scelta per la vicepresidenza definendola "tosta" e "esperta", e dotata di "eccezionale integrità morale". Ha definito la sua decisione di affiancarla come "la scelta migliore" della sua carriera.

Biden ha associato il candidato repubblicano alla presidenza, Trump, a un "fallimento". Ha invitato l'elettorato americano a scegliere un "procuratore" invece di un "condannato per reati" per la posizione alla Casa Bianca.

Biden si riferiva al passato di Harris come Procuratore Generale della California e alla precedente condanna di Trump da parte di un tribunale di New York per aver falsificato documenti in un caso riguardante il denaro per tacitare, rendendolo così il primo ex Presidente degli Stati Uniti a essere condannato penalmente nella storia.

Il discorso di Biden è stato accolto da applausi scroscianti e da grida di "Amo Joe!". "Anch'io vi amo", ha risposto. In precedenza, durante la convention, Harris aveva elogiato Biden. Secondo lei, i Democratici saranno sempre grati a lui.

Lo scorso luglio, Biden, allora 81enne, aveva espresso l'intenzione di rinunciare alla presidenza nelle prossime elezioni di novembre, a causa di speculazioni interne al partito riguardo alla sua capacità mentale. In seguito, aveva sostenuto Harris come sua successora. Lei aveva poi ottenuto la nomination presidenziale in un voto online all'inizio di agosto. La sua candidatura ha suscitato un grande entusiasmo all'interno del Partito Democratico. A 59 anni, sarebbe la prima donna, afroamericana e di discendenza asiatica a diventare Presidente degli Stati Uniti.

Nel manifestare il suo sostegno a Harris, Biden ha invitato il pubblico a scegliere un "leader competente" invece di un "condannato per reati" per la presidenza. Riconoscendo i precedenti successi di Harris come Procuratore Generale, Biden ha considerato lei la scelta migliore per "affrontare le sfide future" e rinsaldare la fede del paese nella sua leadership.

Leggi anche: