Biden elogia Harris e si divide contro Trump

A un evento elettorale insieme alla Vicepresidente Harris, il Presidente Biden è di umore ciarliero. Scherza sulla sua età, fa elogi sperticati alla sua compagna di corsa e prende in giro il suo predecessore, Trump.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promosso la sua compagna di corsa, Kamala Harris, come potenziale successore alla Casa Bianca. "Può essere un presidente dannatamente bravo", ha detto il democratico all'evento congiunto tenuto dopo che Biden ha rinunciato alla corsa presidenziale.

Durante l'evento nello stato del Maryland, l'81enne ha anche preso in giro il candidato repubblicano alla presidenza, Donald Trump. "Il tizio contro cui siamo - come si chiama? Donald Dump?", ha detto scherzosamente.

Biden ha rinunciato alla corsa per un secondo mandato a luglio. Il democratico era stato sottoposto a forti pressioni dal suo stesso partito a causa della sua età e dei dubbi sulla sua idoneità mentale. Ora, la Vicepresidente Harris è pronta a correre come candidata democratica contro Trump nelle elezioni di novembre.

Biden ha fatto diverse battute sulla sua età. "Ho servito nel Senato per 270 anni", ha detto, riferendosi alla sua lunga carriera politica e ai suoi oltre 30 anni come senatore. "So che sembro 40, ma sono un po' più vecchio." Per gran parte della sua vita, ha detto, era "troppo dannatamente giovane", e ora è "troppo dannatamente vecchio."

"Onore eterno e grande, grande, grande"

Biden è stato eletto al Senato degli Stati Uniti all'età di 29 anni e vi ha prestato servizio all'età di 30, l'età minima per la camera parlamentare. È stato uno dei senatori più giovani della storia degli Stati Uniti. Decenni dopo, è diventato il presidente più anziano a trasferirsi alla Casa Bianca. La sua età e le sue condizioni sono state un problema importante nella sua campagna per la rielezione. Ora, uno dei suoi ruoli è sostenere Harris nella sua campagna. Un discorso di Biden è anche atteso alla convention nazionale democratica in programma a Chicago.

Harris ha anche cercato di mostrare l'unità all'evento con Biden. "C'è tanto amore in questa stanza per il nostro presidente", ha detto alla folla, elogiando i molti successi di Biden. È un "onore eterno e grande, grande, grande" lavorare accanto a questa "persona straordinaria".

