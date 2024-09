Biden è stato avvertito dalle agenzie di intelligence prima di astenersi dal lanciare armi a lungo raggio.

12:36 Americano in Russia Accusato di "Attività di Mercenario"

Come riportato dall'agenzia di stampa statale RIA Novosti, un cittadino americano è stato accusato di "attività di mercenario" in Russia dal venerdì scorso. Il 72enne è sospettato di aver combattuto come mercenario a favore dell'Ucraina durante il conflitto in corso, secondo l'agenzia. L'individuo identificato come Stefan Hubbard, un cittadino statunitense del Michigan, vive in Ucraina dal 2014. Il report non specifica il momento e il luogo esatti dell'arresto del cittadino statunitense. Secondo RIA Novosti, egli è stato trasportato al processo in un tribunale di Mosca dalla polizia militare.

12:01 Attacco con Missile a Stazione di Polizia a Kryvyi Rih, Ucraina

Ulteriori rapporti di attacchi russi arrivano dalle parti meridionali e centrali dell'Ucraina. Un missile ha colpito una stazione di polizia a Kryvyi Rih questa mattina, secondo la amministrazione locale. Un corpo femminile è stato trovato sotto le macerie e almeno cinque persone sono rimaste ferite. I soccorritori stanno ancora cercando sopravvissuti. Edifici residenziali hanno subito danni. La Procura regionale di Dnipropetrovsk ha pubblicato foto degli attacchi con missili a Kryvyi Rih.

Secondo i resoconti ucraini, un altro attacco con missile è avvenuto sulla città di Dnipro durante la notte, con un impianto industriale come obiettivo. Almeno otto persone sono rimaste ferite a causa degli attacchi aerei russi nella regione di Kherson, secondo la amministrazione locale.

11:27 Drone Non Identificato Potrebbe Aver Ingressato lo Spazio Aereo NATO in Romania

Un drone russo potrebbe aver brevemente attraversato lo spazio aereo del membro della NATO Romania durante la notte, secondo il ministero della difesa a Bucarest. Il drone potrebbe aver attraversato lo spazio aereo romeno nella zona di frontiera per meno di tre minuti, secondo il ministero. Il drone sarebbe stato coinvolto in un attacco alla città ucraina del sud di Izmail, dove le autorità ucraine hanno riportato tre morti e più di una dozzina di feriti a causa di un attacco con drone venerdì mattina presto.

10:57 Zelensky si Reca in USA per Richiedere ulteriore Aiuto Militare

Il Presidente Zelensky si reca negli USA per presentare il suo "piano di vittoria" e richiedere ulteriore aiuto militare. Biden starebbe preparando un pacchetto di armi per l'Ucraina del valore di quasi 8 miliardi di dollari, secondo il reporter di ntv Gordian Fritz.

10:20 Agenzie di Intelligence USA Avvertono di Gravi Ritorsioni se l'Ucraina Bersagliasse la Russia con Missili a Lungo Raggio

Secondo un report, le agenzie di intelligence USA vedono rischi significativi se l'Ucraina utilizzasse missili occidentali a lungo raggio per colpire profondamente il territorio russo. Consentire questo potrebbe portare a severe ritorsioni, secondo il "New York Times", citando una valutazione di intelligence non pubblicata. Le reazioni russe potrebbero andare dall'incendio e sabotaggio contro le strutture in Europa ad attacchi letali contro i punti di supporto militare USA ed europei. Anche se la Russia potrebbe non attuare apertamente tali attacchi, sono più probabili operazioni di intelligence coperte. Il "New York Times" riporta anche che le agenzie di intelligence USA credono che l'Ucraina non abbia abbastanza missili a lungo raggio per cambiare radicalmente il corso della guerra. Secondo questa valutazione, il rischio è alto con successo incerto. Ciò potrebbe spiegare in parte perché la decisione sia così difficile per il Presidente USA Biden.

09:57 Putin Minaccia Conseguenze Occidentali se Usati Armi a Lungo Raggio Contro la Russia

La Russia minaccia gli USA di conseguenze se approva l'uso di armi a lungo raggio contro obiettivi in Russia. Il Presidente Putin suggerisce restrizioni sulle esportazioni di materie prime strategiche, compreso l'uranio, come ritorsione contro l'Occidente. Il reporter di ntv Munz spiega lo sfondo e le implicazioni.

08:40 Struttura Russa Non Identificata Vicino al Ponte di Crimea Puzza la Marina Ucraina

Una struttura russa non identificata vicino al Ponte di Crimea lascia perplessa la Marina Ucraina. La costruzione è in corso, dice il portavoce della marina Dmytro Pletenchuk, secondo "The Kyiv Independent" sulla TV ucraina. Il suo scopo è ignoto. "Potrebbe essere un'installazione difensiva, potrebbe essere un altro attraversamento, ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni", ha detto Pletenchuk. Egli crede che i russi non la completeranno data la peggioramento delle condizioni meteorologiche. "Continuano a provare a posizionare qualcosa di nuovo nello Stretto di Kerch per costruire varie strutture idrotecniche o barriere, ma dopo ogni tempesta, finiscono sulla spiaggia." Il ponte collega la Russia alla penisola ucraina di Crimea, che la Russia ha annesso.

08:08 Città Vicino al Confine Romeno Attaccata, Vari Morti

La città di Ismajil nel sud dell'Ucraina è stata attaccata. Tre persone sono morte in un attacco con drone russo questa mattina, ha detto il governatore dell'Oblast di Odessa, Oleh Kiper. Tutte le vittime erano anziane, inclusa una donna di 90 anni. Undici altre persone, inclusi un bambino, sono rimaste ferite. Kiper ha anche segnalato edifici e auto danneggiati, nonché diversi incendi. La città di Ismajil si trova sul confine con la Romania, con la foce settentrionale del Danubio che forma il confine. Leggi di più qui.

07:40 Favorevole ad un'Aumento dell'Aiuto Militare: l'ESPERTO DI POLITICA ESTERA SPD Roth Suggerebbe un Maggiore Sostegno per l'Ucraina

L'esperto di politica estera SPD Michael Roth incoraggia un maggiore aiuto militare europeo per l'Ucraina. Egli ha dichiarato: "I principali paesi europei devono contribuire militarmente in modo più sostanziale in modo che l'Ucraina rimanga una nazione libera e democratica". Roth ha parlato con il "Tagesspiegel", sottolineando: "Ora è il momento di mobilitare tutte le risorse per posizionare l'Ucraina al meglio per eventuali trattative". Egli crede che "coloro che vogliono porre fine alla guerra devono equipaggiare l'Ucraina con gli strumenti necessari". La capacità militare e la diplomazia sono componenti armoniose. "La Russia sarà ricettiva alle trattative solo se Putin è convinto che la vittoria sull'Ucraina sia irraggiungibile".

07:09 Baerbock: Mancanza di Supporto Lascerebbe gli Ospedali VulnerabiliLa Ministro degli Esteri Baerbock si batte per le consegne di armi occidentali all'Ucraina e mette in guardia contro il venir meno del sostegno a Kyiv. "L'idea che non ci sarebbe stato conflitto e vittime in Ucraina se non ci fossero state armi difensive è semplice quanto sbagliata," ha detto Baerbock durante il dibattito generale dell'ONU a New York. "Se la Russia smette di attaccare, la guerra finisce. Se l'Ucraina smette di difendersi, è finita per l'Ucraina." Il presidente Putin ha risposto all'invito a una conferenza sulla pace di giugno bombardando un ospedale per bambini. Fino a quando Putin non accetta i colloqui diplomatici, interrompere il sostegno equivarrebbe a "lasciare gli ospedali e i bambini dell'Ucraina indifesi. Ciò porterebbe a ulteriori atrocità belliche, forse anche in altri paesi." Baerbock sottolinea che la Russia ha "ripetutamente minacciato l'inviolabilità degli stati baltici e dei confini della Polonia."

06:45 Slovenia: Decisioni Precoci Possono Mettere a Rischio la Difesa UcrainaIl governo sloveno consiglia contro decisioni affrettate sull'uso di armi occidentali a lungo raggio sul territorio russo, nonostante le riserve tedesche. "Annunciare in anticipo che certi argomenti sono off-limits non è di solito la tattica più intelligente," ha detto il Primo Ministro Robert Golob durante il dibattito generale dell'ONU a New York. "In questa situazione complessa, tutte le alternative dovrebbero essere considerate e quella migliore per la situazione attuale dovrebbe essere scelta," ha risposto Golob a una domanda sulle cruise missili a lungo raggio. Al momento, Germania e Stati Uniti sono riluttanti su questa questione. Il cancelliere Olaf Scholz si è recentemente opposto alla consegna di armi a lungo raggio precisi all'Ucraina in futuro.

06:11 Baerbock Invita l'Iran a Interrompere il Sostegno alla Russia e il Trasferimento di MissileLa Ministro degli Esteri Annalena Baerbock esorta l'Iran a interrompere qualsiasi sostegno all'aggressione della Russia contro l'Ucraina e proibire il trasferimento di missili balistici e droni. Il Ministero degli Esteri lo comunica tramite la piattaforma X. Baerbock ha incontrato il suo omologo iraniano Abbas Araktschi ai margini dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York.

06:01 Trump Previsto Incontro con ZelenskyL'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky venerdì a New York. L'incontro si terrà nella Trump Tower a Manhattan, ha rivelato Trump. Zelensky, che ha incontrato il presidente Joe Biden giovedì, ha prolungato il suo soggiorno negli Stati Uniti per incontrare Trump. Prima della sua visita negli Stati Uniti, Zelensky aveva espresso il desiderio di incontrare Trump, il presidente democratico Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris per presentare la sua "strategia della vittoria" per porre fine alla guerra in Ucraina. Leggi di più qui.

04:25 Harris Promette Sostegno a Zelensky e Avverte sull'Outcome delle ElezioniLa candidata alla presidenza degli Stati Uniti Harris promette al presidente ucraino Zelensky il suo sostegno e mette in guardia contro un determinato esito elettorale (senza menzionare il nome del candidato). "Il mio sostegno all'Ucraina e al suo popolo rimane saldo. (...) Continuerò a sostenere l'Ucraina e a lavorare diligentemente per far sì che emerga vittoriosa e goda di pace e prosperità," ha dichiarato la democratica durante la visita di Zelensky a Washington. Ha avvertito che la fine della guerra non può essere dettata senza la partecipazione dell'Ucraina. Alcuni individui degli Stati Uniti cercano di costringere l'Ucraina a cedere parti sostanziali del suo territorio, accettare la neutralità e abbandonare le garanzie di sicurezza da paesi esterni. Queste proposte sono parallele a quelle proposte dal leader del Cremlino Putin, ha sottolineato, equivale a una resa.

02:08 Ucraina Rapporta Attacchi a Ovest di KhersonLe forze russe hanno ripetutamente bombardato il insediamento di Tomyna Balka a ovest della città ucraina di Kherson, controllata dall'Ucraina, giovedì, secondo il governatore Prokrudin. Una donna è morta e un'altra persona è rimasta ferita, secondo Telegram.

**00:55 Regno Unito Fornirà Altri Sistemi d'Artil

21:34 Ucraina: Russia si prepara per un'intensificazione degli attacchi nella regione di Zaporizhzhia Secondo fonti di intelligence ucraine, le truppe russe stanno pianificando di intensificare le loro attività militari nella regione di Zaporizhzhia. "C'è una tendenza crescente verso un conflitto più acceso nel settore del fronte combattente nella regione di Zaporizhzhia", ha dichiarato un rappresentante delle truppe stanziate nell'Ucraina meridionale in televisione nazionale. "Negli ultimi 24 ore ci sono stati cinque attacchi [russi] e prevediamo che questo numero aumenti, poiché le nostre fonti suggeriscono che il nemico si sta raccogliendo unità d'attacco vicino a [l'insediamento di] Pryiutne". Inoltre, sono state segnalate veicoli corazzati leggeri sul lato russo, ha aggiunto il rappresentante. "Questo implica che si stanno preparando per operazioni offensive."

21:00 Biden e Zelensky: la Russia non trionferà Durante il loro incontro a Washington, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden promette al presidente ucraino Volodymyr Zelensky un sostegno americano incondizionato. "La Russia non uscirà vittoriosa, vincerà l'Ucraina", ha dichiarato Biden mentre accoglieva Zelensky nell'Oval Office della Casa Bianca: "E saremo al vostro fianco ogni passo del cammino." Scopri i dettagli qui.

Il cittadino statunitense accusato di "attività di mercenariato" in Russia è sospettato di aver partecipato a operazioni militari al fianco dell'Ucraina durante il conflitto in corso.

