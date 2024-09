Biden e la leadership ucraina mettono la loro fiducia in Starmer

Le discussioni tra il presidente americano Joe Biden e il primo ministro britannico Keir Starmer a Washington non hanno portato a una decisione sulla possibilità per l'Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio occidentali sul territorio russo. Starmer ha dichiarato ai giornalisti alla Casa Bianca di aver avuto una conversazione ampia sulla strategia con Biden, ma non incentrata su una specifica capacità.

Prima dell'incontro, si prevedeva che Starmer avrebbe incoraggiato Biden a consentire al Regno Unito di fornire i missili Storm Shadow all'Ucraina, permettendo loro di colpire più a fondo nel territorio russo.

"Le prossime settimane e mesi potrebbero essere importanti", ha detto Starmer all'inizio dell'incontro. "È fondamentale che sosteniamo l'Ucraina in questa battaglia cruciale per la libertà".

"Levate tutti gli ostacoli"

Il governo ucraino ha costantemente spinto gli alleati occidentali a consentire l'impiego di armi a lungo raggio occidentali per colpire i bersagli militari russi. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha sottolineato l'importanza di "eliminare tutte le limitazioni all'uso di armi americane e britanniche contro bersagli militari legittimi in Russia".

I media britannici hanno riferito che Biden, preoccupato per un conflitto nucleare, è aperto alla possibilità di permettere all'Ucraina di utilizzare i razzi britannici e francesi equipaggiati con la tecnologia USA - anche se non i razzi prodotti negli USA.

Le armi tedesche non sono oggetto di questa discussione, secondo il governo tedesco. Il portavoce del governo Steffen Hebestreit ha dichiarato a Berlino che la discussione attuale riguarda armi che la Germania non ha fornito. Le armi in questione sono "diverse per qualità" da quelle fornite dalla Germania all'Ucraina e hanno un raggio d'azione più lungo.

Nonostante l'assenza di una decisione concreta sulla possibilità per l'Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio occidentali sul territorio russo durante le discussioni di Biden e Starmer, il primo ministro britannico ha ribadito il suo sostegno all'Ucraina, dicendo: "Dobbiamo rimuovere tutti gli ostacoli per aiutare l'Ucraina in questa lotta per la libertà". In seguito, i resoconti dei media hanno suggerito che Biden stava valutando la possibilità di permettere all'Ucraina di utilizzare i razzi britannici e francesi equipaggiati con la tecnologia USA.

