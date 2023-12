Biden è impaziente dietro le quinte: i progetti finanziati grazie ai suoi successi legislativi tardano a concretizzarsi

Secondo tre fonti che hanno avuto familiarità con i commenti di Biden ai suoi principali collaboratori, il Presidente si è rammaricato del fatto che, anche se viaggia per il Paese per pubblicizzare leggi storiche come la legge bipartisan sulle infrastrutture, potrebbero passare anni prima che i residenti di alcune delle comunità che ricevono i fondi federali vedano iniziare i lavori di costruzione.

"C'è un'immensa frustrazione in questo, e lui l'ha espressa molto chiaramente", ha detto un funzionario dell'amministrazione.

Tutte e tre le fonti hanno detto alla CNN che il presidente - che ha trascorso diversi decenni al Senato - è pienamente consapevole della realtà dell'attuazione di leggi di grandi dimensioni, compreso il tempo necessario affinché i finanziamenti federali diventino strutture tangibili come ponti e ferrovie. Tuttavia, Biden ha chiarito ai suoi consiglieri l'importanza di poter mostrare esempi fisici di ciò che queste leggi contribuiranno a creare nel Paese.

Un alleato stretto della Casa Bianca ha detto: "Vuole queste cose adesso".

Per meglio prendersi il merito dei progetti ancora in fase di sviluppo, in estate la Casa Bianca ha iniziato a collocare dei cartelli sui siti dei futuri miglioramenti resi possibili dalla legge sulle infrastrutture. Secondo la Casa Bianca, l'amministrazione ha annunciato finora circa 400 miliardi di dollari per 40.000 progetti infrastrutturali e centinaia di migliaia di cartelli saranno eretti in tutto il Paese con il messaggio: "Progetto finanziato dalla legge bipartisan sulle infrastrutture del Presidente Joe Biden". Lo stesso Biden ha partecipato a numerose cerimonie di taglio del nastro in tutto il Paese.

Ma anche se la Casa Bianca sottolinea il curriculum legislativo di Biden e una serie di forti indicatori economici - tra cui il rallentamento dell'inflazione, un tasso di disoccupazione da record, un robusto mercato del lavoro, il miglioramento della fiducia dei consumatori e un'impennata nell'avvio di abitazioni - i sondaggi pubblici continuano a mostrare un ostinato pessimismo sull'economia. Se le questioni economiche e finanziarie sono di gran lunga la preoccupazione più importante per la maggior parte degli elettori, un sondaggio della CNN di questo mese ha mostrato che sette americani su dieci giudicano pessime le condizioni economiche del Paese.

Biden porterà il suo messaggio economico anche mercoledì, recandosi nello Stato chiave del Wisconsin, dove parlerà alla Camera di Commercio Nera del Wisconsin per promuovere quello che la Casa Bianca definisce "il boom delle piccole imprese nere".

Sia la Casa Bianca che la campagna elettorale di Biden hanno chiarito che il successo nel presentare i risultati del primo mandato del presidente - come la firma di un massiccio accordo sulle infrastrutture, di una legge per aumentare gli investimenti degli Stati Uniti nella produzione di chip e di un importante pacchetto incentrato sul clima e sull'assistenza sanitaria - sarà fondamentale per convincere gli elettori che l'economia ha compiuto una svolta drammatica sotto la guida di Biden.

La Casa Bianca ha anche sottolineato il lavoro dell'amministrazione per ridurre i costi quotidiani su tutta la linea, compresi i farmaci da prescrizione e la riduzione delle cosiddette tasse spazzatura.

Ma, con grande preoccupazione di molti Democratici, la maggior parte degli elettori sembra tutt'altro che convinta a questo punto.

Le scarse prospettive economiche potrebbero mettere in difficoltà Biden in alcuni Stati chiave: Un sondaggio condotto dal New York Times/Sienna College tra gli elettori di sei Stati in bilico ha mostrato che il 62% degli elettori pensa che l'economia sia solo "discreta" o "scarsa". In un ipotetico confronto con l'ex presidente Donald Trump, gli elettori - con un margine di 59% a 37% - hanno indicato di fidarsi più dell'ex presidente repubblicano che di Biden sull'economia.

Gli alti funzionari di Biden affermano di riconoscere pienamente lo scollamento tra la robusta ripresa economica e le tristi prospettive dell'opinione pubblica sul tema. In privato, alla Casa Bianca si è riconosciuto che la decisione di etichettare il programma economico come "Bidenomics" è stata rischiosa - una parola che invita al tribalismo per il semplice fatto di avere il nome del presidente.

Ma sostengono anche che c'è ancora molto tempo per migliorare il sentimento dell'opinione pubblica prima del prossimo novembre, soprattutto se riusciranno a far capire la sostanza di ciò che la "Bidenomics" intende rappresentare, e se l'inflazione continuerà a rallentare e i salari a crescere.

Nonostante alcune preoccupazioni interne sull'efficacia della frase, Biden continua a usarla nei discorsi. Questa settimana ha postato una foto su Instagram davanti a una lavagna bianca con una spiegazione in tre punti del significato di "Bidenomics".

"L'attuazione rapida ed efficace delle proposte di legge firmate da Biden è una priorità assoluta per il presidente, ha dichiarato un portavoce della Casa Bianca in una dichiarazione fornita alla CNN.

"Egli spinge costantemente il suo team a garantire che ci stiamo muovendo il più rapidamente possibile, e questo approccio ha portato a risultati storici: La creazione di un numero record di posti di lavoro ben retribuiti nel settore edile e manifatturiero, la ricostruzione di strade e ponti e la riduzione dei costi dei farmaci da prescrizione", ha dichiarato il portavoce. "Ha evidenziato questi progressi in tutto il Paese - visitando progetti come il Brent Spence Bridge in Kentucky e l'Hudson River Tunnel a New York - e la sua amministrazione ha contribuito a ricostruire la I-95 a Philadelphia e la I-10 a Los Angeles in tempi record".

I principali consiglieri economici di Biden riconoscono che il cambiamento della visione pubblica dell'economia non avverrà da un giorno all'altro. Un alto funzionario della Casa Bianca ha dichiarato alla CNN che l'esperienza della pandemia di Covid-19, che ha portato a prezzi record su tutta la linea, è ancora fresca nella mente della gente e ci sono poche soluzioni migliori del passare del tempo per porvi rimedio.

Anche i funzionari della Casa Bianca considerano l'aumento dei salari rispetto all'inflazione un segnale positivo, ma dicono che gli americani hanno bisogno di più tempo per elaborare mentalmente questi benefici.

Resta da vedere se gli oltre 10 mesi che mancano alle elezioni di novembre del prossimo anno saranno sufficienti al team di Biden per raccogliere pienamente i frutti politici del suo operato economico.

Parlando a Las Vegas la scorsa settimana, è stata evidente la sfida di promuovere progetti che non saranno completati per anni. Biden si trovava in città per promuovere investimenti per miliardi di dollari in nuove linee ferroviarie per passeggeri, tra cui una linea ad alta velocità tra Las Vegas e Los Angeles.

Ma la costruzione del progetto richiederà anni; invece di una nuova stazione ferroviaria, ha parlato da una sala sindacale locale per carpentieri, sperando di evidenziare che il lavoro organizzato sarebbe stato chiamato a costruire la linea ferroviaria.

Nel suo discorso, Biden ha cercato di contrapporre il proprio operato a quello del suo predecessore e probabile rivale per il 2024, affermando che: "Trump parla solo a parole, noi facciamo i fatti" quando si tratta di nuove infrastrutture.

Tuttavia, il presidente ha riconosciuto che ci vorranno anni prima che qualcuno prenda il treno ad alta velocità per Las Vegas. Biden ha detto che il progetto è sulla buona strada per essere completato in tempo per le Olimpiadi estive del 2028, ospitate dalla California, quasi alla fine del suo secondo mandato, se sarà eletto.

